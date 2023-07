López (c), durante la charla previa a la sesión de entrenamiento del sábado 15 de julio, en el estadio Monumental.

Algo agotado, pero con ilusiones renovadas y dispuesto a afrontar un “lindo desafío”. Así fueron las impresiones de Diego López como nuevo entrenador del Barcelona, equipo que lo dejó gratamente sorprendido por su estructura física, a la que asemeja de europea.

“Lo conversaba con el cuerpo técnico, Barcelona tiene la estructura física de un cuadro europeo. Es difícil encontrar un plantel físicamente fuerte, con calidad y técnica. La estructura física es importante, es un mix donde nosotros tenemos material para trabajar, para explotar y para potenciar”, afirmó el uruguayo, quien se convirtió en el estratega número 85 en la historia del Ídolo.

López, de 48 años, tiene como objetivo proponer un juego colectivo: “Barcelona puede hacerlo, ya sea desde atrás, desde el medio y adelante tiene calidad”, sin embargo, en lo primero que hará hincapié será la parte defensiva porque “nos gusta ser ordenados”. De ahí que destaca el rol comunicativo que puede ejercer el zaguero Carlos ‘Paco’ Rodríguez, a quien entrenó en Peñarol en 2018.

En su arribo a Guayaquil, López tuvo un agitado cronograma. Su vuelo aterrizó a las 14:00 del pasado viernes e inmediatamente tuvo reuniones con la Secretaría Técnica. Posteriormente, observó el entrenamiento del primer plantel programado a las 16:00 y que estuvo al mando de Segundo Castillo.

“Vi el entrenamiento y no lo cambié porque me gustó. Podía haber agarrado el pito e intervenir, pero vi lo que me propuso el profe Castillo y fui un observador. Los jugadores ya vienen con una buena idea. Tenemos que darle continuidad a esa idea y potenciarla, esperemos que sea rápido”.

Sobre el juego de vuelta ante Estudiantes de la Plata en Copa Sudamericana, el DT canario confiesa que se apoyará en el esquema que venía trabajando el Mortero.

“Barcelona debe tener la mentalidad para jugar como equipo grande en cualquier lado, tenemos que apoyarnos en lo que se hizo, cuando las cosas están bien no hay que cambiarlas”, mencionó.

López, quien el sábado 15 de julio cumplió con su segunda práctica, espera estar habilitado en el banquillo amarillo ante el Pincha. El duelo copero iniciará a las 19:00 (hora Ecuador) del martes 18 de julio, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.

