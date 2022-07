Esta noche se disputa un partido vibrante en el estadio Banco Guayaquil de la capital ecuatoriana. Barcelona Sporting Club visita al vigente campeón de la LigaPro, Independiente del Valle. Y si bien el espectáculo está garantizado por la valía de ambos rivales, la urgencia de una victoria, en la cuarta fecha del torneo, es inminente para ambos.

La casa amarilla ha tenido una semana plagada de especulaciones que se han alimentado por los resultados obtenidos en las últimas fechas, pero sobre todo por el rendimiento futbolístico que no termina de generar confianza para su parcialidad. Saben que llegar a una final, jugando de esta manera, no es lo idóneo y lo sabe el mismo entrenador, Jorge Célico.

“Estamos un poquito lejos de la final intentar evaluar lo que hay, no solo futbolísticamente. La actitud, el deseo, las ganas de estar, si son lo solidarios que uno quiere que sea para enfrentar una final, se da porque queremos ganar la etapa”.

Y para ganar la etapa, Célico y sus dirigidos saben que puntos como los de esta noche son trascendentales y, para ello, cuidar el arco invicto será clave, algo que al equipo torero se le da bien.

“Barcelona es el equipo con menos goles recibidos y estadísticamente no ha recibido goles. Nos han hecho dos goles de penal y un gol de Chicaiza que fue al ángulo”, recordó.

Sobre su forma de juego, recordando antecedentes como su estilo en Universidad Católica o la histórica selección sub-20, Célico reconoce que no es de la noche a la mañana.

“Lleva tiempo para darle forma al plantel, es un buen equipo, pero las características de los jugadores no siempre tienen lo que uno busca y no es porque jueguen mal, y ahí es donde se nota el no armado, porque no lo armé, pero no quiere decir que esté mal armado. Sino que se armó para lo que jugaba antes”.

Sobre sus futbolistas ha sido contundente ante cualquier especulación: “Los muchachos que están son buenos futbolistas, son de jerarquía, pero los estilos varían”.

Al hincha le pide “paciencia” y le recuerda que el trabajo de un entrenador “no es magia”.

Este partido no será un ultimátum para Célico, porque así lo ha reconocido él mismo, pero pueden ser tres puntos bisagras para la lucha por la etapa o para potenciar una crisis deportiva que es real.