Barcelona: Se asegura el dinero, se extraña el fervor en la Noche Amarilla

Vicente Ramírez y Jhon Cartagena son amigos desde su etapa colegial. La vida los llevó por diferentes caminos, pero hay algo más que los une: su amor por Barcelona; por eso comparten la tristeza de saber que el domingo no podrán ir al estadio para apoyar al Ídolo en la Noche Amarilla.

Estuvieron en el Monumental en el año 2016, cuando Ronaldinho fue la figura estelar en la presentación del plantel, y coinciden en que “no hay nada mejor que ir al estadio”.

Esa ausencia, obligada por las medidas adoptadas para tratar de controlar la pandemia, representa para el club una enorme pérdida, aunque el vicepresidente financiero del club, Xavier Salem, aclaró que dicho valor no está contemplado en el presupuesto 2021.

“Era ilógico hacer planes con dinero que no sabíamos si lo podíamos tener (en taquilla). Desde el año pasado lo manejamos así y no lo incluimos en el presupuesto del equipo (11’500.000 dólares). Así que no nos afecta el no tener ese flujo”, explicó el directivo.

En las cinco ediciones anteriores se recaudaron 3’408.921 dólares, solo por venta de boletos, lo que representa un promedio de 681.784 dólares. La de 2016, con el brasileño Ronaldinho como figura, fue la que mayores réditos dejó, con 1’042.824, gracias a la asistencia de 60.969 hinchas.

“La afectación económica por los estadios sin público es muy fuerte, no solo taquilla, sino bares y auspiciantes, pero hay sponsors importantes que invierten, así no haya público”, acotó Salem.

Aunque los canarios redujeron su presupuesto para esta temporada, ingresos como la taquilla o la cena con el invitado especial, en este caso el argentino Javier Mascherano, pudieron ayudar a reducir el déficit, que hasta el año 2020 era de 51’600.000 dólares.

Estar con el público, ver a tu equipo y a la figura invitada, es algo único. Habrá gente afuera del estadio, pero adentro faltará algo. Vicente Ramírez, hincha de Barcelona

Esto ha representado un desafío para el departamento de mercadeo, que ha buscado alternativas para obtener otros recursos, como la preventa -vía on line- de la camiseta oficial, que hace algunos días se inició, siendo los socios que están al día los primeros beneficiados.

La distribución de otra vestimenta, con el nombre del ‘Jefecito’ impreso, permitirá alimentar las arcas del club.

También se contará con los recursos obtenidos por los derechos de transmisión, incluidos los de las plataformas digitales.

La mejor Noche Amarilla fue la que tuvo a Ronaldinho. Entendemos que hay que cuidar la salud, pero ir al estadio es algo inigualable. Jhon Cartagena, hincha de Barcelona

Carlos Alfaro Moreno, presidente del Ídolo, asegura que el evento será “extraordinario, atípico y distinto, pero con mucho amor amarillo”. Vicente y Jhon aceptan las reglas del juego, pero al igual que muchos hinchas consideran que “la fiesta no será igual, sin la pasión que las barras transmiten desde el tablón”.