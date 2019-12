Barcelona: Matías Oyola se queda un año más y habrá diálogo con el Kitu

Época de cambios, renovaciones y salidas. Ese es el panorama actual de varios equipos del fútbol ecuatoriano y Barcelona no es la excepción, sobre todo ahora que Carlos Alfaro Moreno asumió como flamante titular del conjunto canario.

El Beto, como también se lo conoce al exjugador del Ídolo del Astillero, se refirió específicamente al futuro de dos elementos que son considerados históricos dentro de la institución: Matías Oyola y Damián Díaz.

En el caso del Pony, Alfaro manifestó que se quedará por un año más en el representativo torero. "Tuvimos una charla con Matías, le hicimos una propuesta y no van a existir problemas, él seguirá un año más en club", confirmó el dirigente.

Por su parte, sobre el Kitu, el presidente amarillo comentó que conversará en los próximos días con el mediocampista. "Ustedes conocen que el presidente Cevallos lo renovó por dos años, hay una gran relación (con Díaz), un reconocimiento a su carrera y con él nos sentaremos a conversar".

El exdelantero canario prefirió no comentar sobre posibles nuevas contrataciones debido a que hay jugadores en competencia actualmente dentro de la LigaPro. "No voy a mencionar ningún jugador puntualmente de lo que estén jugando finales, si no les va bien nos van a culpar a nosotros, cuando termine el campeonato lo hablaremos".

Un déficit cercano a los los $40 millones es lo que debe afrontar la directiva que desde el 2 de diciembre lidera Alfaro Moreno y por ello ya trabaja con el departamento de mercadeo pensando en renovar alianzas y buscar nuevos socios estratégicos.

"Nuestro departamento de mercadeo está trabajando arduamente, renovando y extendiendo relaciones que serán básicas para elaborar nuestro presupuesto para la temporada que se viene", expuso el titular de Barcelona.