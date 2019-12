Ramos aseguró que la llegada de Alfaro Moreno cambió el ánimo de varios jugadores

El estratega uruguayo Leonardo Ramos volvió a hablar de su paso por Barcelona. En una entrevista exclusiva con EXPRESO, el charrúa aseguró que le dolió dejar al Ídolo antes de que termine el campeonato de la LigaPro e indicó que el ambiente se puso “tenso” debido a las elecciones presidenciales.

Ramos le contó a este medio que pudo notar cierta preocupación en varios jugadores canarios, cuando se enteraron que Carlos Alfaro Moreno era el más opcionado para ganar la presidencia de Barcelona.

“Nunca me lo dijo algún jugador, pero cuando se supo que Alfaro Moreno iba a asumir las riendas del club, el ánimo de muchos cambió rotundamente. Pude sentir un ambiente tenso, no solo en los jugadores, sino también en las personas que trabajan en la institución”, manifestó el DT uruguayo.

El charrúa consideró que haber realizado los comicios del plantel amarillo, antes de que termine el torneo de este año, desvió la atención de la plantilla.

“Teníamos todo a nuestro favor para alcanzar el título de la Copa Ecuador, pero me pude dar cuenta que por las elecciones se dio un ambiente raro. Lamentablemente las cosas terminaron mal y por ello tomé la decisión rotunda de irme del club”.

Pese a que Ramos no quiso hablar sobre los supuestos casos de apuestas deportivas que se habrían dado en el elenco amarillo, algo que mencionó a una radio uruguaya, a los pocos días de haber salido de Barcelona, el charrúa aseguró que la decisión de renunciar a su cargo la tomó inmediatamente tras quedar eliminado de la Copa Ecuador ante Delfín.

“Me dolió mucho dejar el equipo. Fue algo que no lo tenía pensado, pero tras el partido en Manta supe que era el momento de dar un paso al costado. No podía seguir en un equipo donde las cosas no andaban bien”.

Ramos contó que luego del partido ante el cuadro cetáceo, nunca se dio “alguna pelea o discusión con los jugadores”.

“Después del partido, cuando llegamos al hotel hablé con el presidente José Francisco Cevallos y les comenté a los jugadores. Matías Oyola, Damián Díaz y muchos otros elementos más me pidieron que me quede en el equipo, pero mi decisión ya estaba tomada”.

Sobre la supuesta mala relación que tuvo con Máximo Banguera, por haberlo relegado al banco, Ramos indicó que su decisión de darle la titularidad a Damián Frascarelli fue netamente porque vio que el golero uruguayo tenía un mejor rendimiento que MB1.

“Cuando tomé la decisión hablé directamente con Máximo. Pude notar que no le gustó lo que le estaba diciendo, pero como profesional que es aceptó mi postura. Le expliqué que todo pasaba por el plano deportivo y que veía a Frascarelli en mejor forma”.

Ramos indicó además que espera en algún momento tener una revancha con el Ídolo. “Yo me fui bien de Barcelona, no tendría problema en regresar, pues me quedé con la espina de salir campeón con un grande del fútbol ecuatoriano”.

Sobre el nuevo presidente de Barcelona, el DT charrúa indicó que nunca tuvo la oportunidad de conocer en persona al 'Beto'.

“Cuando él (Carlos Alfaro Moreno) ganó las elecciones nunca pudimos hablar. Nadie de la nueva directiva se comunicó conmigo, así no conoce al nuevo presidente”.