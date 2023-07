El más reciente refuerzo de Barcelona, el uruguayo Jesús Trindade, tuvo este lunes 31 de julio su primer contacto con la prensa ecuatoriana en la que prometió “trabajo, humildad y sacrificio” con el equipo canario, más allá de “multiplicar los goles”.

El charrúa, quien llega a Barcelona por un año, afirmó jugar de volante, pero no se hace problemas de actuar en la defensa. Es un hombre de confianza del entrenador Diego López.

De acuerdo con los registros, Jesús tiene un mes y medio de no jugar, pese a ello dice que dependerá del entrenador López seguir asó o no. Afirmó que lo primero que debe hacer es adaptarse al calor de Guayaquil.

“Con Diego (López) jugué de volante, pero también de marcapunta y hasta de zaguero”, precisó el uruguayo, quien normalmente es un volante central.

Trindade viene con dos historias extrafútbol, el tema de las apuestas en el Curitiba y la salida del Pachuca de Guillermo Almada.

No esquiva las preguntas y va de frente. Sobre el tema de las famosas apuestas en Brasil, Trindade comenta que lo golpeó duro, pero que eso ya pasó. “Yo ya declaré y me declaré inocente, todavía eso sigue, mi abogado se dedica a eso. Yo me dedico a jugar el fútbol, no quiero pensar mucho en eso, porque la pasé mal. Ahora es borrón y cuenta nueva con este desafío”, comentó el futbolista.

Sobre su salida de Pachuca de México, dijo: “Con Guillermo (Almada) me fue bien en seis meses, en el tema personal no pasó nada, el equipo estaba armado, me tocó más verlo de afuera”.