Barcelona: Ismael Blanco y el día que fue arquero ante Independiente del Valle

Ismael Blanco es de esos jugadores que jamás saldrán de la memoria del hincha de Barcelona. El delantero argentino, quien actualmente milita en el AO Egaleo, de la tercera división de Grecia, recordó su paso por el elenco amarillo y sobre el cariño que le guarda al club guayaquileño.

“Tengo un hijo ecuatoriano, lo importante es que es hincha de Barcelona. Puede ser que algún día juegue ahí. Soy un agradecido del equipo y de la gente que me ha tratado muy bien. Me recibieron de una forma increíble y cuando me fui también. El año pasado estuve de vacaciones y me mostraron mucho cariño”, dijo Blanco, en una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette.

El ’Zorro’ acotó que lo que más recuerda de su paso por el club, es el “empuje” de la hinchada canaria. “Es increíble, a donde vaya Barcelona tiene mucha gente. Alguna vez fueron a una concentración cuando yo estaba jugando con Colón. Cuando está el estadio lleno es Champions League, es increíble”.

Sobre la vez que le tocó atajar en un duelo ante Independiente del Valle, debido a la expulsión de los dos goleros de Barcelona (Máximo Banguera y Damián Lanza), el argentino afirmó que “fue un sueño cumplido”.

“Algo hermoso, una experiencia muy linda. Era como un deseo mío de toda mi vida profesional: atajar alguna vez, ver qué se siente en un puesto tan difícil. Muchas veces le cargamos la culpa al arquero, pero es re complicado y lo pude comprobar. Siempre se recuerdan y me pregunta por ese partido. Yo antes de cada partido iba al arco, allá en Barcelona y en todos los clubes en los que he estado”.

Blanco reveló que, durante su permanencia en Barcelona, la directiva de Emelec lo quiso llevar a filas azules. “Sí, ya estando en Barcelona me habían llamado (de Emelec), pero no, era imposible. Una vez discutí con un compañero argentino, en una mesa de concentración, porque le dije que nunca iría a un clásico rival por más oferta que venga”, finalizó.

Blanco llegó al Ídolo en junio de 2014 y su salida se dio en agosto de 2016. Luego de su paso por Barcelona, el argentino regresó a Argentina, para jugar en Colón, Atlético Tucumán y Mitre. Actualmente juega en Grecia.