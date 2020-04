Cristhian Noboa: "Soy una persona común como ustedes, pero no tengo pelos en la lengua"

Días atrás en una entrevista para EXPRESO, Frickson Erazo había hablado de Cristhian Noboa, a quien considera un gran amigo. Pero adelantó que el Zar se caracteriza por ser "muy literal" y "frontal", y que eso al Elegante le parece positivo. Y el embajador ecuatoriano en Rusia no ha defraudado a su colega, primero en el vídeo polémico del domingo, y luego reconociendo con la cabeza más fría lo que sucedió.

"Hola a todos. Yo sé que ahora se está hablando mucho de lo que hice anoche, soy una persona como ustedes, una persona normal, común y corriente, soy eufórico, soy alegre, pero no tengo pelos en al lengua y me lo ha dicho mucha gente", empieza diciendo Noboa.

¡El Zar es de carne y hueso! 👈@cristhian_noboa salió de nuevo por @instagram y aprovechó para aclarar lo dicho en el video de ayer.



Confirmó que no era agua lo que tomaba, que no tiene pelos en la 👅 y que no vuelve más a jugar Scrabble 🤣🤣. pic.twitter.com/DDdxrdXB2p — Récord EC (@Recordec) April 6, 2020

Y es que el volante guayaquileño tuvo comentarios a favor y en contra sobre su primer video, pero más allá de pedir disculpas, Noboa intentó explicar que ser así de explícito está en su ADN.

"Soy así, si algo o alguien no me gusta se lo digo, sea familiar, amigo, enemigo, vecino, soy así. Ayer, sí, me tomé unos tragos no voy a ocultarlo, decía que era agua, sí ... y he visto que han dicho que he fumado, por favor está bien que lleguemos a un punto, pero ¿fumar, en serio? Soy un profesional que tiene doping siempre, jamás lo haría", dijo enfático.

Noboa (i) y Erazo (d) fueron parte de ese Ecuador que clasificó a Brasil 2014. ANGELO CHAMBA / Expreso

Por último aclaró que lo de ayer en Instagram fue una explosión poe el estrés acumulado y recordó que él también tiene familia en Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus en Ecuador. "Por un lado. Soy una persona que tiene mucho estrés y ayer como ustedes vieron que estaba jugando con mi novia para quitarme ese estrés, porque tengo familia en Guayaquil y están asustados", sentenció.