Barcelona: La historia detrás de la estampita que recibió Burrai previo a la final

Una conversación, una estampita del Espíritu Santo y un abrazo sellaron su encuentro de "fe". Hugo Limongi, guayaquileño de 71 años, asegura haber aportado para que Javier Burrai, arquero de Barcelona, se convierta en figura ante Liga de Quito en la final de la Liga Pro 2020. "Esto se trata de creer", afirma el aficionado canario casi sin voz.

Antes de que el Ídolo consiguiera la clasificación a la final del campeonato ecuatoriano, Limongi pudo coincidir con el guardameta argentino en un centro comercial de Guayaquil. Sin poder esconder su fanatismo y admiración, decidió acercarse: "Lo saludé y le pregunté si era católico… me respondió que sí".

Limongi deseaba poder entregarle una de sus estampitas del Espíritu Santo, que según afirma las viene repartiendo durante ya casi siete años, y a su vez poder animar a Burrai previo al tramo decisivo de la segunda etapa del torneo. Sin olvidar que apenas en octubre, el portero argentino sufrió la pérdida de su padre, Oscar Burrai.

La estampita papa!!!! La estampita!!!!! Te amo Hugo Limongi! Te amo pic.twitter.com/gfMKVZtHYH — Carlos Limongi Hanna (@carloslimongih) December 30, 2020

"Pude decirle que no se preocupe, que él encontrará la fuerza que necesitaba para reponerse. Recibió la estampita con mucho amor y la guardó en su billetera. Me agradeció y me pidió una también para la mamá y otra para su esposa", cuenta.

Pasaron los días y Hugo se alistaba para ver la final de vuelta, consciente de que el panorama no estaba fácil, pero con mucha confianza en lo que pudiera suceder en el Rodrigo Paz Delgado. Prefirió quedarse en casa con su esposa, quien estaba mucho más nerviosa que él, según comenta entre risas. "Yo le anticipé todo a mi mujer, cuando cobró Jordy Alcívar, sabía que lo iba a concretar porque en un muy buen jugador ese muchachito. Ella me dijo 'ay negro, es mejor que lo falle'. 'No, yo te voy a decir quién falla', le respondí".

"Cuando lo vi a Guerra fue inmediato, le dije que Burrai lo atajaba. Y lo atajó. Luego llegó Ezequiel Piovi, a ese no lo conocía mucho, pero rogué para que la mande afuera. Y de pronto pegó en el travesaño, mi mujer ya no podía, tuve que darle una pastilla. Y cuando pateó el colombiano Martínez Borja confié totalmente en Burrai. Y sucedió. Mi mujer me abrazaba, se me tiró encima, se nos salieron las lágrimas", continúa Limongi.

Una vez que el equipo de Fabián Bustos campeonó la noche de este martes 29 de diciembre, y luego de que su imagen con Burrai se hiciera viral en redes sociales, las llamadas empezaron a llegar al teléfono de Hugo. Muchos conocidos, emocionados, le agradecían porque su estampita había funcionado. A lo que él respondía con mucha firmeza: "Toda la vida ha funcionado".