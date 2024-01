Barcelona: La ‘guerra’ de Franklin por ser titular en la temporada 2024

Franklin Guerra quiere hacer honor a su apellido y ha llegado a Barcelona para ‘pelear’ por un puesto en el once.

El zaguero, quien comenzó a entrenar el martes 16 de enero del 2024 en Tampa, Florida, Estados Unidos, donde el Ídolo continúa su pretemporada, ha sido claro en su objetivo: adueñarse y liderar la zaga amarilla. Nada que ‘calentar banco’ ni ser un jugador que solo pasó por el equipo canario, sino que de entrada dice a qué llegó.

“Donde sea que voy, soy titular”, precisó sin miedo el manabita de 31 años. Sin embargo, para que eso sea posible, tendrá que competir con Carlos Rodríguez y Luca Sosa, quienes fueron los pilares defensivos del Ídolo en 2023.

“Es un reto importante en mi carrera. Vengo con todas las ganas de triunfar; no estoy aquí de paseo, sino para ganarme un puesto”, mencionó el Mariscal.

Sobre la pretemporada y su adaptación a Guayaquil en los pocos días que estuvo, Guerra fue sincero en decir que llevaba casi un mes sin entrenar y que le había “costado un poco el cambio de clima, de la altura (2.800 metros de Quito) a la humedad de la Costa”, pero que ya se estaba adaptando.

Jugadores de Barcelona ya en Tampa, Florida para la pretemporada. Cortesía BSC

Si bien militó la temporada pasada en Universidad Católica, sus mejores años fueron en Liga de Quito (2018 a 2022) y en El Nacional (2013 a 2017).

“Es el momento de recuperar mi nivel y fortalecer mi carrera. Espero dar lo mejor. Estoy en un grande como Barcelona, conozco a la mayoría de los jugadores, a algunos los he tenido como compañeros y a otros los he enfrentado”, comentó.

En solo una semana en el Ídolo, Guerra ya sintió la presión de los hinchas toreros. “He notado algo diferente en comparación con otros equipos en los que he jugado. Hay mucha presión, la gente espera mucho de ti y eso me gusta. Me gusta la presión y la competencia”, dijo.

Desde el 16 de enero del 2024 Barcelona entrenará en el IMG Academy de Tampa, Florida, luego de esto retornará a Guayaquil para jugar la Noche Amarilla el próximo 3 de febrero del 2024, donde Franklin comenzará hacer con su apellido historia. Guerra por ser titular en el elenco de Diego López.

