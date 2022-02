Barcelona no contará con Damián Díaz, quien está sancionado por expulsión, cuando reciba este miércoles 23 de febrero a Universitario, de Perú, en el partido de ida de la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores, pero su ausencia se podría llenar con la titularidad de Gabriel ‘Loco’ Cortez, según los exjugadores Ermen Benítez y Ricardo Armendáriz.

Kitu es uno de los jugadores que marca diferencia en el esquema del técnico Fabián Bustos, debido a que se posiciona como enganche detrás del delantero y con su calidad maneja las riendas del Ídolo del Astillero, características de juego que también destacan a Cortez, quien juega como mediapunta y extremo por ambas bandas.

“Barcelona va a necesitar un jugador que maneje el equipo porque los peruanos se van a venir a encerrar. Esa persona indicada es el Loco Cortez porque es talentoso, él puede manejar las jugadas de ataque y con un pase filtrado puede abrir esa defensa. Cortez puede cumplir la misma función que Damián Díaz”, explicó Benítez.

Barcelona inicia de local, por eso debería salir a proponer. Díaz hará falta, pero sin duda el equipo puede sacar un buen resultado. Ermen Benítez, exjugador de Barcelona

El enganche en el esquema de Bustos (4-5-1) es habitual, sin embargo, el equipo no debería depender del jugador talentoso. “En Copa sabemos que los equipos van con todo y Barcelona no puede depender de un jugador porque en algún momento no lo va a volver a tener disponible, ya sea por lesión o expulsión. Barcelona tiene que jugar en conjunto”, dijo la Pantera.

Por su parte, Ricardo Armendáriz recalcó que la ofensiva de los toreros será la clave para sacar un resultado positivo en el cotejo de ida de la eliminatoria. Para aquello, considera que los toreros cuentan con Gabriel Cortez, Emmanuel Martínez y Erick Castillo.

“Universitario se va a venir a meter atrás por eso que Barcelona necesita dinámica en el ataque. Cortez es un jugador interesante, pero no está para ser titular porque tiene un ritmo lento. Él podría ser más determinante entrando al cambio. Siempre es importante Damián, pero últimamente le está costando terminar los partidos”, dijo Bocha.

Esta es una buena oportunidad para buscar ese jugador que pueda ocupar su puesto, porque Kitu no está para jugar los 90 minutos. Ricardo Armendáriz, extécnico de Barcelona.

En la rueda de prensa previa al cotejo, el técnico Fabián Bustos afirmó que tendrán un partido complicado porque Universitario es un “equipo duro”.

“Maneja bien la pelota parada y tiene un muy buen 9. Seguro ellos intentarán hacer su negocio, nosotros buscaremos complicarlos y quedarnos con los 3 puntos”, agregó Bustos.