El sueño amarillo acabó, pero, ¿realmente pudo hacer algo más? En el fútbol se juegan 11 jugadores por equipo, y por eso siempre existe la arenga de que todo es posible en el campo, pero así como esto es real y ha generado hazañas, también hay otra verdad irrefutable, cuando en frente hay un equipo de mejor nivel competitivo, por más garra y lucha que se entregue, no es fácil lograr los objetivos.

Barcelona no pudo con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores Leer más

Barcelona siempre remó desde atrás en la Copa Libertadores 2021. Llegó a un grupo con Boca Juniors (entonces campeón del fútbol argentino), Santos (subcampeón vigente del torneo) y The Strongest boliviano. Con esos nombres, parecía que los toreros iban a pelear por un cupo a Sudamericana (clasifica el tercero), pero demostró que tenía fútbol y podía soñar en grande.

Luego llegó Vélez y lo dejó con un gran partido en el Monumental y después le plantó cara a Fluminense, dejándolo fuera, de nuevo, en su estadio.

Barcelona, para mí, hizo una muy buena Copa. Terminó primero en su grupo con duros clubes y llegó hasta semifinales. No defraudó a nadie. Ricardo Armendáriz, exjugador de Barcelona.

Jhon Jairo Cifuente será baja por un mes Leer más

Cinco clubes respetables y grandes de sus países. A todos ellos, Barcelona los dejó en el camino. Cuando Flamengo aplastó a Olimpia y se clasificó a semifinales, se sabía que el rival que iba a tener el conjunto ecuatoriano era el más complejo que había medido en el torneo. Luchó, demostró que quería competir, pero el nivel futbolístico del ‘Mengao’ desnudó la diferencia entre las ganas y la calidad.

Fabián Bustos fue sincero luego de la eliminación y aceptó la derrota como un gigante. “No es que no interpretamos lo que hacen, pero su jerarquía y calidad individual marcaron diferencias. También me parece que hay un mérito de ellos por su juego y generaron desniveles que ellos aprovecharon. Sufrimos a Bruno Henrique, como pudimos sufrir a Gabigol, a Everton Ribeiro o De Arrascaeta. Cuando juegas a este nivel y no haces las cosas perfectas, las consecuencias terminan en gol”.

Enfrentamos al equipo más fuerte del continente. Hicimos una Copa muy buena. Nos queda el sabor amargo, pero rescato la actitud del grupo y el aliento de nuestra gente. Fabián Bustos, DT de Barcelona

EXPRESO conversó con otros dos exjugadores de Barcelona que reconocieron que irse en semifinales no puede catalogarse un fracaso, sobre todo porque se metió en una disputa entre otros tres brasileños, sin argentinos, chilenos, paraguayos, colombianos etc...

LigaPro: La etapa sigue viva y hay cuatro candidatos Leer más

“Cuando sabemos que toca Flamengo, la cosa cambió porque hay niveles de competencia en el fútbol y cuando pasa etapas se mide a los mejores. Pasar a Flamengo era complicado, casi imposible por ese presupuesto que maneja Flamengo, paga como un equipo europeo con economía solvente. Pero no creo que haya defraudado. Hizo 25 minutos brillantes en el Maracaná y el pecado capital fue que no definió”, dijo Ricardo ‘Bocha’ Armendáriz.

Mike Rodríguez, quien fue compañero de Matías Oyola y Damián Díaz en Barcelona, también habló de la diferencia de niveles.

“La parte ofensiva de Flamengo es tremenda: Bruno Henrique, Gabigol, De Arrascaeta, Everton Ribeiro. Son jugadores de primer nivel, de primera línea. Andreas Pereira, Arao en la parte técnica, cómo salen jugando, cómo salían de una presión tan importante como lo que ejerció Barcelona. Eso te demuestra la diferencia de nivel entre los dos”, empezó diciendo.

A los que dicen que es un fracaso, que revisen el tema económico y futbolístico. Estar entre los cuatro mejores es una doble satisfacción. Mike Rodríguez, exjugador de Barcelona.

Ismael Rescalvo: "Hay que hacer una media de 5 a 6 goles por partido para que no haya dudas" Leer más

Rodríguez también envió un mensaje a esos simpatizantes o detractores que dicen que es un fracaso irse en semifinales.

“La mayoría de gente ha sido consciente de lo que pudo hacer Barcelona en esta Copa y se reflejó. Los hinchas con el 0-4 global estaban disfrutando, agradeciendo con aplausos y eso es notorio. A los que dicen que es un fracaso, que revisen el tema económico y futbolístico, dejando a varios eliminados. Estar entre los cuatro mejores y la mayoría brasileños, es una doble satisfacción y causa de orgullo”, explicó.

Duela a quien le duela, Barcelona llevó la bandera de Ecuador y, sobre todo de su institución, a los peldaños más altos de esta Libertadores. Dos semifinales en cuatro años, primero en su fase de grupos y tumbando a clubes millonarios. Fracaso no es una palabra que se pueda asociar a este club, orgullo, sí.