Barcelona: Fabián Bustos, por el bicampeonato luego de 40 años

El entrenador Fabián Bustos ya está en modo Barcelona 2021, comenzó a armar lo que será su plan de trabajo para LigaPro y Copa Libertadores, será su tercer año consecutivo que esté en el torneo internacional.

Hinchas de Emelec no quieren ver a Fernando Gaibor en Barcelona Leer más

Bustos, es uno de los pocos entrenadores que se ha dado el lujo de ser campeón seguido con equipos diferentes, Delfín 2019 y Barcelona 2020.

En la red social Instagram subió la foto con las dos copas y la leyenda: "Dos años lleno de bendiciones, gracias Dios".

Ya en Guayaquil dijo: "La promesa es trabajo, lo mismo que dijimos en diciembre del 2019 cuando llegamos".

Sobre ir a trabajar en el complejo deportivo Galácticos de Manta, desde el 20 de enero del 2021, aclaró que no se trata de una cábala: "Nos tratan bien, no es cábala es trabajo. Está todo organizado por la dirigencia". Además señaló el deseo que tiene para el 2021: "Queremos la estrella 17, vamos por el bicampeonato, son 40 años que el equipo no lo hace".