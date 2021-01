Hinchas de Emelec no quieren ver a Fernando Gaibor en Barcelona

Fernando Gaibor hasta ahora no tiene equipo para el 2021, su último equipo fue Guayaquil City. Su pase aún es el de Independiente de Argentina.

Barcelona: Agente de Fernando Gaibor dice que sí hay interés del Ídolo Leer más

En Ecuador los hinchas de Emelec, lo quieren en el Bombillo, pero los directivos no tienen para comprar el pase. Ahora hay la posibilidad que vaya a Barcelona y se armó la telenovela sobre Gaibor que pasó a ser tendencia en redes sociales.

Además hay capturas de un supuesto comentario que se le atribuye al jugador, donde cansado de las críticas de que si va a o a Barcelona, dice: "Si firmo o no firmo no es tu problema, 4 campeonatos y les deje 4.5 millones por mi venta, ahora sino me quieren contratrar Emelec que quieres que me quede sentado, tu vas a trabajar para darle de comer y estudios a mis hijos? No lo vas a hacer pues entonces no abras la boca $%&$545".

Gaibor en estos momentos en ig, deja en claro que Emelec no lo quiere contratar y que aun no ha firmado con ningún equipo. pic.twitter.com/JsMHKjI5Z8 — José Burgos (@JoseBurgosR_) January 7, 2021

Es una pelea en línea entre hinchas de Barcelona y Emelec.

Es el color de enero siempre son las contrataciones y cuando pasa un jugador que ha tenido pasado en amarillo o azul, siempre salta el morbo de las aficiones