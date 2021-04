Barcelona, por otro dulce sorbo copero ante The Strongest

Hace 31 años Barcelona enfrentó a The Strongest por Copa Libertadores, un duelo que se reeditará hoy en el estadio Monumental. En esa época jugaban dos equipos de cada país en grupos de cuatro. Los amarillos estuvieron en la llave 1 junto a Emelec, Oriente Petrolero y el cuadro atigrado.

El capitán de esa aventura que terminó jugando la primera final de la Copa Libertadores fue Tulio Quinteros, ahora entrenador y presidente de la Federación Ecuatoriana de Entrenadores Profesionales de Fútbol. Hablar de esa Libertadores con el exdefensa es una mezcla de nostalgia con historia.

“Era el capitán”, dice con voz firme el defensa. Pero por esas cosas de la vida solo estuvo en los partidos primeros.

“Sí, era el capitán, pero llegué a jugar con los bolivianos y clasificamos. Recuerdo que a The Strongest le ganamos 1-0, aquel gol lo hizo el Cholo Bravo. Teníamos un equipazo, créanlo”, explica Quinteros. Luego confiesa que por pedido de los dirigentes de esa época lo sacaron del equipo.

“Nunca olvidaré que el entrenador era el profesor Malbernat, me sacó del equipo y le dije que no se deje llevar por los directivos. Además, en Barcelona los entrenadores no duraban, y eso pasó, porque Miguel Ángel Brindisi llegó y eso no estaba en sus planes”, recuerda Tulio.

Hace 31 años, la Libertadores era diferente. “Teníamos la sensación de que algo grande se venía y fue así, aunque el equipo no pudo lograr ser campeón”, expresa Quinteros.

Esa Copa Libertadores me trae nostalgia porque fue mi último año en Barcelona. El equipo debería sumar los tres puntos.

Sobre el Barcelona 2021, que arrancó ganando 2-0 al Santos en Brasil, el exjugador de Barcelona señala: “Tiene proyección grande de pasar a otra fase, el debut fue duro ante un equipo lleno de estrellas y supo sacar los tres puntos; en el papel The Strongest es menos y Barcelona tiene todo para quedarse con los tres puntos”.

Pese a que el técnico amarillo Fabián Bustos también tiene confianza en lo que hagan sus dirigidos, saben que no será tarea fácil medir a un cuadro como el boliviano, que llega con el paraguayo Gustavo Florentín en el banquillo en sustitución de Alberto Illanes, quien dejó el cargo la semana anterior por malos resultados.

Javier Burrai estará en el arco de Barcelona, mientras que Daniel Vaca lo hará en la meta del cuadro boliviano. Teddy Cabrera

Intentaremos recuperar la pelota en campo contrario, presionar al rival y atacarlos con intensidad y agresividad. Fabián Bustos, entrenador de Barcelona

“The Strongest cambió de técnico, lo que puede afectarlos o motivarlos. No hay partido fácil, intentaremos hacer nuestro juego y, sobre todo, sacar el resultado. Vimos varios partidos del The Strongest, no solo el de Copa. Es un buen equipo, va primero en el torneo boliviano, tiene buenos volantes y buen remate de larga distancia”.

Sobre la forma de enfrentarlos, el Toro comentó: “Intentaremos recuperar la pelota en campo contrario, presionar al rival y atacarlo con intensidad y agresividad”.