Barcelona y un despunte alentador

El Clásico del Astillero se empezó a jugar el domingo 18 de septiembre y se terminó al siguiente día, lunes 19 (se paralizó por falta de garantías en la seguridad del Capwell). Pero esa ‘pausa’ no les cortó viada a Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Michael Carcelén, Damián Díaz y Érick Castillo, que se lucieron ante Emelec. Fueron los puntos altos de los amarillos.

Desde que el técnico Fabián Bustos regresó al Ídolo, el anterior 5 de septiembre, Kitu es titular otra vez, y ante los eléctricos demostró que todavía puede ser el dueño del puesto. Sacó a relucir sus pases filtrados, remates de larga distancia, sus amagues y la presión a los contrarios. No se cansó de correr durante el juego.

"Ganarle en su cancha a un equipo que viene haciendo una gran segunda etapa, habla de lo bien que jugó Barcelona". Fabián Bustos, DT de Barcelona

Y el mejor socio de Díaz fue Érick Castillo. Culebra fue intenso por la banda izquierda. En este sector se convirtió en la ‘pesadilla’ de Romario Caicedo y Bryan Carabalí. Y por su velocidad, en ataque manejó los contragolpes y apoyó a Jonathan Perlaza en la marca. Asimismo, fue la actuación de Michael Carcelén, que defendió y atacó.

Por su parte, en el bloque defensivo del equipo, Velasco y Burrai fueron los destacados. El lateral derecho desbordó constantemente y marcó una anotación, mientras que el arquero con sus buenos reflejos evitó los goles azules. Tuvo tres intervenciones claves.

Ismael Rescalvo: "No se respetó el reglamento y se hizo lo que quiso Barcelona" Leer más

Los toreros fueron superiores en el Clásico del Astillero y mantienen sus opciones para ser campeones sin necesidad de jugar la final, razón por la cual Bustos los premió.

“Saben lo que significa (el triunfo), seguimos haciendo historia, aumentando la diferencia. Vamos por una más, siempre con la convicción. Les vamos a dar dos días libres”, dijo el entrenador argentino ante sus dirigidos al final de un emotivo discurso que dio en el camerino. Además, destacó la entrega de sus dirigidos.

“Estoy agradecido con este grupo de jugadores, me dieron un triunfo importante; nos acomoda y nos hace seguir creciendo. Agradecido con muchas cosas para rescatar y otras que mejorar. Me dan alegrías que me hacen creer que es posible este año (ser campeones de la LigaPro). Seguiremos dando lo mejor por este club y la hinchada que tenemos. Gracias a mis jugadores, con un montón de cosas horribles que vivimos, siempre agradecido”, dijo emocionado en rueda de prensa. El equipo descansará por los amistosos de la selección ecuatoriana y volverá el 2 de octubre contra Guayaquil City, en el estadio Los Chirijos de Milagro, por la preparación que está teniendo el Monumental para la Final Única de la Copa Libertadores.