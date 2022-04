El invicto del Barcelona en la presente temporada llegó a su fin. Bajo el mando del técnico Jorge Célico, los canarios sufrieron las primeras derrotas: entre semana Lanús le endosó un 3-1 en Copa Sudamericana y en el cierre de la octava jornada de LigaPro, Liga de Quito se impuso 2-0 en el estadio Rodrigo Paz.

Ambos resultados golpearon el sólido camino que el conjunto amarillo había cimentado en el año. Ahora es segundo en su grupo en el torneo continental, a falta de cuatro fechas, donde solo se clasifica a octavos el equipo que logre la primera ubicación; mientras que por el certamen doméstico los albos acechan a solo tres puntos el liderato del Ídolo.

Expertos analizan esta situación y coinciden que esto permitirá a Célico mejorar su equipo y corregir errores que a veces en las victorias no se notan. Además, para retomar el rendimiento mostrado en jornadas previas será clave recuperar las bajas y administrar la plantilla para aminorar los efectos de la seguidilla de partidos.

Janio Pinto, exjugador de Barcelona, considera que en algún momento las derrotas iban a darse y esto le servirá al cuerpo técnico para enmendar.

“Célico está probando la derrota que antes no tenía porque estaba invicto en los dos torneos. De cierta forma para él es importante porque podrá analizar mejor a su equipo, sus jugadores, porque con victorias a veces no se ven los errores y las cosas que hay que corregir”, comentó.

El equipo perdió la intensidad de otros partidos, la dinámica, fue muy lineal para jugar, además Barcelona no es el único equipo que viene con seguidilla de partidos.

Ricardo Armendáriz, exentrenador de Barcelona

Por su parte, el entrenador Ricardo Armendáriz no considera que el bajón canario se deba a la seguidilla de partidos, pues es algo que deben afrontar los equipos de alta competencia. “Así están todos los equipos que pasan por la situación de Barcelona, dice el profesor Célico que la plantilla venía cansada, pero lo cierto es que se perdió la intensidad de otros partidos, la dinámica, fue muy lineal para jugar. Por lo menos lo que le hemos visto en estos últimos encuentros”, dejó saber.

El cuadro torero no contó para su enfrentamiento ante Liga de Quito con Damián Díaz, Leonai Souza, Byron Castillo, Adonis Preciado y Emmanuel Martínez, algo que para Pinto sí incidió en la caída. “Creo que ese fue un punto importante para lo que pasó (derrota). Entre 4 o 5 jugadores estelares no pudieron actuar y de cierta forma Liga aprovechó la oportunidad logrando hacer un gran partido donde Barcelona no tuvo argumentos del medio campo para adelante.”

A veces las victorias hacen que no se vean los errores y las cosas que hay que corregir. En la derrota siempre se ven muchas más cosas, por lo que sirven para enmendar.

Janio Pinto, exjugador de Barcelona

Con respecto al tema del desgaste, Hólger González, expreparador físico de la selección de Ecuador, sostiene que “es difícil que un jugador se recupere de miércoles a domingo” y debe aplicarse el “descanso táctico”, que consiste en administrar su plantilla de tal manera que los jugadores no sientan el trajín de los partidos.

“Para mantener a un equipo de alto rendimiento como Barcelona debe tener plantilla y el número de jugadores ideal para poder solventar las necesidades deportivas del club. Hay que darle el descanso táctico al jugador, que se da con la plantilla que tenga el equipo. Eso es importante”, finalizó.