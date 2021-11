Este domingo la vida en el mundo Barcelona está entre dos vías. Volver a la Copa Libertadores para el 2022 o conformarse con la Sudamericana del 2022. Así de fácil.

Los canarios no tienen más opciones y todas las miradas estarán puestas en el estadio Bellavista de Ambato, ante un Macará que se juega el honor deportivo, porque el resultado no influirá en nada debido a que no corre peligro de descender y tampoco aspira a meterse en torneos internacionales.

Los dirigidos por el estratega Fabián Bustos tienen la misión de sacar los tres puntos, ya que el Ídolo tiene 50 en la tabla acumulada y sus adversarios por el cupo a la Libertadores sonUniversidad Católica (con 51) y 9 de Octubre (también con 50), que se miden entre ellos en el estadio Olímpico Atahualpa.

Será el partido 96 entre Macará y Barcelona. Los amarillos han ganado 43, los celestes 24 y han empatado 28 veces. En la primera etapa, el Ídolo goleó a Macará 3-0 con anotaciones de Gonzalo Mastriani, Sergio López y Gabriel Cortez.

El último duelo en el Bellavista fue el 9 de septiembre de 2020, cuando igualaron 1-1. La última victoria de Macará de local ante los canarios fue el 28 de octubre de 2018, con marcador de 1-0. Y el 3 de junio de 2018 fue la última victoria de Barcelona de visitante ante los celestes 1-0.

Posibilidadaes amarillas

Ganando: Barcelona para clasificar necesita triunfar en Ambato. Con los tres puntos en el bolsillo no depende de nadie.

Empata: Si Barcelona empata en Ambato, deberá esperar que Católica supere al 9 de Octubre, o hasta el empate les favorece a los amarillos.

Pierde: Si Barcelona tiene un traspié en el Bellavista, deberá esperar que Católica le gane a 9 de Octubre y dejar a un lado a los celestes de Guayaquil.

La Católica va con todo

El trencito de Quito para clasificar a Copa Libertadores tiene varias opciones.

Ganando y empatando:Se queda con el cupo, debido a que tiene 51 unidades y deja eliminado al 9 de Octubre.

Perder:Si Católica pierde deberá esperar que Barcelona también lo haga en Ambato.

Las opciones del Súper 9

Ganando: Los dirigidos por Juan Carlos León para llegar a Copa Libertadores tienen que ganar en Quito.

Empate: Si 9 de Octubre empata, deberá esperar que Barcelona pierda en Ambato.

Perder: Si 9 de Octubre es derrotado en Quito, se queda sin Copa Libertadores y pasa a la Sudamericana, debido a que los amarillos tienen 50 (+18), superando por gol diferencia al Súper 9, que tiene 50 (+12).