Barcelona: acción de protección busca truncar la presidencia de Antonio Álvarez

El socio Juan Carlos Pacheco Guerrero presentó una acción de protección en la que solicita la eliminación de la resolución del Tribunal Electoral de Barcelona, que da como ganador a la presidencia a la lista de Antonio Álvarez, por ser la única habilitada.

El presidente del Tribunal Electoral, César Terán, ya fue notificado del proceso en su contra y la de toda su comitiva y aseguró que “acatarán las resoluciones judiciales”, a la espera de su llamamiento a comparecer en la Sala de Audiencias de la Unidad Judicial Penal, en el centro comercial Albán Borja.

“Un grupo de socios ha puesto una acción de protección en la que solicitan se elimine la última resolución y se llame a elecciones”, indicó Terán.

Según el jurista deportivo Pedro Cruz, este evento supone dos escenarios: el primero, que se niegue esta acción de protección y se posesione a Álvarez como presidente, ocho días después de culminar la temporada 2023; o que el juez declare procedente, lo que conlleva a realizar nuevas elecciones con el riesgo que Barcelona sea intervenido administrativamente por el Ministerio del Deporte.

“Antonio Álvarez puede apelar si el juez declara procedente, pero hasta que se tramite esa apelación… el Ministerio de Deporte podría poner a un interventor hasta que se subsanen esos reclamos, a fin de que no quede en acefalía (ausencia de jefe) la administración y representación legal del club”.

No obstante, el experto deja claro que “la petición es inconstitucional porque no existe una violación al derecho" de ningún candidato que no lo hayan dejado participar, “lo cual no es el caso, porque eso ya fue resuelto en acciones de protecciones pasadas”.

