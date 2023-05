Desde que tiene uso de razón, Gerardo Villagómez dice que ha sido un hincha a muerte de Barcelona.

Este aficionado guayaquileño no sabe exactamente cuándo empezó su pasión por el Ídolo. Lo único que conoce es que ese amor por el conjunto amarillo lo heredó de su padre, Miguel Villagómez.

“Gracias a mi papi soy barcelonista. Le agradezco a él haberme inculcado desde pequeño el amor por el mejor equipo del país”, expresó Villagómez.

El ingeniero comercial, de 37 años, acotó que no solo el amor por los colores fue ‘inyectado’ por don Villa, sino también la pasión de ir al estadio.

“Recuerdo que cada domingo íbamos juntos al estadio. Era algo que se daba religiosamente. Ahí he vivido alegrías y también tristezas. Ahora, por cuestiones laborales, ya no podemos ir siempre juntos al estadio, pero cada vez que Barcelona juega de local estoy ‘de cabeza’ en el Monumental”.

Villagómez destacó que es tan grande su fanatismo por el Ídolo, que tiene como colección todas las camisetas del cuadro torero, desde 1986. “Tengo un clóset lleno de camisetas del equipo, desde el año de mi nacimiento, y también otras prendas conmemorativas, como chompas, pantalonetas, gorras y demás artículos”.

Brian (d) con su abuelo Toribio Cabezas, quien le inculcó el amor al Ídolo. Cortesía

Bryan Cabezas es otro hincha enamorado desde niño de Barcelona. El encargado de transmitirle esa pasión fue su abuelo Toribio Cabezas. “Mi abuelito me guio por el buen camino (risas). Él desde pequeño me llevaba al estadio a alentar al equipo de sus amores. También me cantaba las canciones de Barcelona y gracias a él las conozco todas”, narró el hincha de 27 años.

El abogado guayaquileño aseguró que por su cariño al Ídolo del Astillero incluso ha viajado junto a la comitiva canaria para acompañarla en partidos internacionales.

“En 2017 viajé ‘full’ con el equipo. Ese año estuve presente en Porto Alegre (Brasil), donde le ganamos (1-0) a Gremio en las semifinales de la Libertadores. Lamentablemente no pudimos ir a la final, pero ‘morimos’ de pie”.