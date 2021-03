Facundo Barceló, el bombardero de gol por partido

El delantero vive de goles y hoy, en Emelec, ese mote de bombardero lo lleva con una bandera uruguaya Facundo Barceló. El charrúa, que renovó por una temporada más con el Ballet Azul, atraviesa un momento especial en su carrera ya que ha ganado regularidad en el equipo de Ismael Rescalvo y la confianza que la dirigencia y cuerpo técnico reposó en él, empieza a dar sus resultados.

Facundo Barceló tuvo que lidiar con una resistencia a principios y mediados de la temporada. Aunque arrancó en la Copa Sudamericana con un doblete, en la LigaPro los números no lo respaldaban, pero siempre era evidente su compromiso con el equipo y, sobre todo, con las tareas que le endosaba Ismael Rescalvo.

Pero que hoy viva un gran momento no es una sorpresa en su totalidad. Facundo Barceló terminó ese extraño 2020 anotando 10 goles por LigaPro en seis duelos distintos. Y esa racha se ha prolongado en estas primeras cuatro jornadas del campeonato.

Gracias a Dios me he encontrado con estos goles que me ayudan en la confianza, pero hay que ir por más y seguir mejorando.

Facundo Barceló, delantero eléctrico