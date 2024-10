Banguera confiesa que Cevallos quiso pelear con Jonatan Álvez cuando era presidente

El uruguayo Jonathan Álvez, exjugador de Barcelona y residente en Ecuador, es un personaje que, cuando habla, lo hace poco pero espeso.

Resulta que durante su etapa como jugador, en una ocasión en la que el presidente José Francisco Cevallos no estuvo de acuerdo con alguna acción del delantero, este último, que era bastante explosivo, se molestó. La situación escaló hasta tal punto que el arquero y dirigente, que no soportó más, invitó a pelear al ofensivo.

La anécdota con 'El loco'

Jonathan Álvez, fue delantero de de Barcelona. Archivo

Han pasado los años y la anécdota fue contada por otro golero, como es Máximo Banguera, en el programa 'Concentra´o' de RCD Sports. Banguera invitó a Álvez a confirmar la historia, pero el uruguayo, primero, destacó la seriedad de Cevallos como dirigente: "Tuvimos encontronazos y todo eso, pero Pepe Pancho fue serio".

Banguera le replicó: "¿Aunque te haya invitado a pelear, Pancho?", y Álvez, entre risas, respondió: "Esas cosas no se cuentan".

A lo que Máximo comentó cómo fue lo que pasó: "Lo invitó a pelear, le dijo Cevallos a Álvez, 'Olvídate que soy el presidente aquí, ¡saquémonos la chu$#%!'. Álvez respondió: 'Yo en esa época, papito lindo, yo no medía. Yo me iba, por más que me sacara la..., yo estaba ahí'".

Tanto Cevallos como Álvez tienen un carácter fuerte, a pesar de que el golero trata de ser apacible. Cuando se enoja al igual que el uruguayo. Ahora podemos decir que a Cevallos solo le faltó irse a los puños como dirigente.

