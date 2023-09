Los audios del VAR estarán en páginas web de LigaPro y FEF

El VAR volvió a salir a la palestra tras la decisión acordada entre la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol de dar acceso a las conversaciones que mantienen los árbitros y sus colegas que manejan la herramienta tecnológica.

Esto se aplicará desde la séptima fecha de la segunda etapa de la LigaPro, que inicia el viernes 22 de septiembre. Las grabaciones estarán disponibles en las páginas web de las dos instituciones.

Para Giovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo, esta medida “es un tema de transparencia y es positivo que se aplique en nuestro fútbol. Genera también una mayor responsabilidad para los árbitros al tomar decisiones en los partidos”.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, señaló que también se determinó junto a la FEF la creación de una subcomisión en la Comisión Nacional de Arbitraje, que exclusivamente tendrá funciones en los juegos de las Series A y B.

A la par, LigaPro invertirá en la creación de un instituto para capacitar a los árbitros y que cuenten con equipos multidisciplinarios.

¡Pero que locura es esto!



La estructura organizativa del fútbol del Ecuador tiene muchos males, ahora sí

puedo decir que confirmado este es uno de esos. Los clubes buscan inyectar recursos para mejorar la calidad profesional y humana de los árbitros pero este personaje decide… pic.twitter.com/HOHSUUUUTa — Miguel Angel Loor (@miguelloor) September 20, 2023

Luis Muentes, cabeza del gremio arbitral, dijo que “me hace bastante ruido cuando se habla de una subcomisión. No he visto al menos en la historia del fútbol ecuatoriano que haya una comisión de árbitros y una subcomisión, no veo la parte formal de que eso exista”.

Agregó que con esta reestructuración “se está dudando de la capacidad de la Comisión de Arbitraje, que es la que tiene que preparar, regular y controlar en el arbitraje ecuatoriano”.

