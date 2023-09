Aucas: El campeón pasa por horas bajas

Los jugadores de Aucas no saben lo que es ganar en la segunda etapa de la LigaPro.

Disputados 6 de los 15 juegos de la segunda etapa, Aucas sigue sin poder ganar (4 empates y 2 derrotas) y el sueño de revalidar la corona de la LigaPro cada vez está más lejos.

Ahora los orientales lucharán por clasificar a un torneo internacional para el 2024. Tras la derrota en casa, por 4-2 ante Técnico Universitario, el Papá quedó fuera de la zona que premia con cupos a la Copa Sudamericana.

Los hinchas del cuadro oro y grana demostraron su molestia con gritos en los que pedían la salida del técnico colombiano Santiago Escobar y también reclamaban a la directiva.

Sachi llegó al banquillo de Aucas a finales de junio y debutó con la goleada de 4-0 que le propinó Flamengo, en Brasil, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la paralización de cinco semanas que tuvo la LigaPro, Escobar buscó implementar su idea de juego, pero cumplido un poco más de un tercio de la etapa, sin resultados.

Rueda de prensa |🎙️Santiago Escobar: "A la hinchada le digo que nosotros también estamos dolidos, no estamos atravesando por una situación fácil y los jugadores sé que también lo están sufriendo, a todos nos duele. Como hombre de fútbol entiendo la molestia y la insatisfacción.… pic.twitter.com/MqrjI0DHyj — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) September 17, 2023

“Es un momento de coyuntura, un momento difícil por los resultados. Hemos tenido partidos buenos, regulares y partidos malos. Yo como entrenador tengo que ser el primero en reconocerlo. Tenemos que levantar cabeza para poder revertir esta situación”, afirmó Escobar tras la derrota ante el Rodillo.

El estratega colombiano dijo que las críticas de los aficionados son un llamado de atención para todos y enfatizó “en la dificultad, no me gusta claudicar, no soy de botar la toalla. Esos silbidos de los hinchas nos tienen que motivar para el siguiente partido salir a hacerlo mejor”.

Cumbayá será el siguiente rival de Aucas, el domingo 24 de septiembre, desde las 14:00, en el estadio olímpico Atahualpa.

