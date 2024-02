Aucas acumula quejas por deudas y hasta que el VAR fue pagado por jugadores

Los problemas en Aucas se siguen acumulando. A la eliminación en la fase uno de la Copa Libertadores de América del jueves 15 de febrero se suman las denuncias de varios jugadores y el exentrenador César Farías por la falta de pagos.

El argentino Caín Fara, el uruguayo Damián Frascarelli y el ecuatoriano Roberto ‘la Tuca’ Ordóñez, exfutbolistas orientales, sacaron a la luz que el club debe los premios por haber alcanzado el título en 2022, la primera estrella nacional de la institución.

El defensor albiceleste Caín Fara fue el más crítico con la administración del actual presidente del club, Danny Walker. “Por qué no hablas Danny de cómo quieres estafarnos con el premio de campeón que todavía no cobramos y que estamos en juicio. Por qué no quieres reconocer algo que firmaste junto a todos los capitanes en una mesa”, publicó en Instagram el actual jugador de Emelec.

Fara añadió que la plantilla que él integró en el equipo oriental generó “más de tres millones de dólares”, mientras que el VAR de la segunda etapa lo pagaron los propios jugadores. “Fuimos nosotros los que le pusimos la primera estrellita al escudo. La gloria no tiene precio, pero se ve que tu palabra tampoco”, enfatizó.

Lo del pago del videoarbitraje fue corroborado este viernes 16 de febrero por el arquero de esa temporada, el uruguayo-ecuatoriano Damián Frascarelli, quien habló en exclusiva con EXPRESO.

El portero, quien actualmente milita en el Albion Football Club de Uruguay, comentó desde Montevideo: “En mi caso, estoy esperando una respuesta del club, di como plazo la semana próxima, si no hay arreglo daré mi versión”, apuntó.

Ordóñez fue el primero en reclamar, luego de que no se le permitiera seguir entrenando y que fuera notificado de que no continuará en el plantel que dirige el mexicano Gerardo Espinoza.

“Al no dejarte ingresar a un entrenamiento es una humillación, eso es pisotear a un ser humano, primero como persona y después como profesional”, mencionó el delantero y añadió que el Ídolo del pueblo le adeuda casi cinco meses de sueldo.

Ante los reclamos, el presidente Walker aclaró: “Siempre nos hemos portado bien con todos los jugadores, los tenemos al día y en el caso de la Tuca tiene que entender que no estaba en los planes del cuerpo técnico”, dijo antes de viajar a Paraguay, donde el equipo cayó eliminado el jueves ante Nacional de ese país.

LigaPro sale al frente

Una de las instituciones que debe velar por los jugadores es LigaPro, de ahí que su presidente, Miguel Ángel Loor, aclaró sobre Ordóñez: “Nosotros hasta el día de hoy no hemos tenido un solo documento del jugador reclamando; sin embargo, vamos a hacer una investigación”.

LigaPro se sustenta en los roles de pago presentados por los clubes, en este caso Loor señaló que “si el equipo me enseña los roles y el jugador no reclama, nosotros cómo podemos saber que no es verdad”, sostuvo.

Ante la situación, Ordóñez acudió a la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), presidida por el exdelantero Carlos Tenorio, quien le dijo a este Diario: “Acá lo que se está peleando es que se llegue a un acuerdo, pero nosotros como gremio lo que buscamos es que no se vulneren los derechos del jugador, sin perjudicar al club tampoco”.

Para el titular de la AFE, en la LigaPro “debe haber una resolución que sea ley, en la que los clubes que al inicio del torneo no están al día con sus obligaciones con los futbolistas, no puedan jugar”, señaló.

Loor replicó que ya hay sanciones para los equipos, como le pasó a Olmedo o a El Nacional que no podían inscribir jugadores. “Lo que pasa, como todo en Ecuador, las cosas a las dos semanas todo el mundo se olvida y vamos a otro tema, esto no debe funcionar así”, dijo.

Para el presidente, el jugador de Aucas debió acudir a la LigaPro. “Si a uno no le pagan cinco meses y está haciendo toda la noticia que está haciendo, por qué al tercer mes no vino a la LigaPro a decirnos: ‘Oigan, no me han pagado’; nosotros los recibimos con todo gusto”.

Mientras buscan respuesta, lo único cierto es que Aucas concluyó su participación en la Libertadores y ahora deberá volver la mirada a LigaPro, pensando en resolver las deudas con exjugadores y el entrenador venezolano César Farías, quien aparte reclama un saldo de 385.000 dólares.

