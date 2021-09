Auad insiste en la sanción de ocho años a Nassib Neme por no llamar a elecciones

No haber convocado a elecciones la última semana de agosto, tres meses antes de que culmine su periodo como presidente de Emelec, sería la principal causal para que el actual titular del equipo eléctrico, Nassib Neme, quede imposibilitado de ejercer cualquier cargo a nivel deportivo por 8 años. Así lo anunció ayer José Auad, precandidato al sillón presidencial del equipo guayaquileño.

Acompañado de los que serían parte de su directorio, entre ellos Roberto Gilbert, como compañero de fórmula (vicepresidente), Luis Idrovo, Mario Candell, Pedro Merchán, Esteban Matheus y Luis Quillas, Auad explicó en detalle la sanción por la que, según dijo, será ahora la Ecuafútbol, la encargada de llamar a elecciones hasta el 1 de octubre.

“La suspensión se da por no convocar a elecciones en los plazos y términos del reglamento... El artículo 73 de la Ley del Deporte establece que “los organismos deportivos deberán realizar 3 meses antes de la culminación del directorio saliente el llamado a elecciones”. El periodo de Neme se cumple en la última semana de diciembre, de ahí que debió convocar a elecciones para renovar al directorio la última semana del mes de agosto, algo que no sucedió. Al no hacer eso, Neme cae en la causal del artículo 75 que dice que “el presidente que no llame a elecciones estará suspendido por el doble del tiempo que ejerció en el último periodo (4 años)”, precisó Merchán. Según los candidatos a la dirigencia azul, si la FEF no llama a elecciones hasta el 1 de octubre, la cabeza de este organismo será sancionada, así como Neme, y será el Ministerio del Deporte el que tendrá 30 días más para hacerlo.

Diario EXPRESO solicitó a Neme una respuesta a las acusaciones, pero hasta el cierre de la edición no la hubo.