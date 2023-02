El tenista ecuatoriano Emilio Gómez (# 90 ATP) sucumbió la noche del lunes 27de febrero ante el estadounidense Tommy Paul (23°) y fue eliminado por parciales de 6-1 y 7-6 (4) en la primera ronda del ATP 500 de Acapulco, en México.

El guayaquileño de 31 años, quien hace tres semanas en Dallas le ganó a otro experimentado como Miomir Kecmanovic (33°), no pudo repetir esta vez el resultado de jerarquía y se despidió contra el reciente semifinalista del Abierto de Australia, quien llegó a México como el séptimo favorito.

Tras Acapulco, el tricolor tiene previsto seguir en Norteamérica para disputar las clasificaciones del Masters 1000 de Indian Wells, Miami y del Challenger de Phoenix (durante la segunda semana del evento californiano).

ALCARAZ FUERA

La jornada del Abierto mexicano terminó de ser gris este martes 28 de febrero con el anuncio del retiro del primer cabeza de serie y una de las principales atracciones del torneo, el actual # 2 del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien tenía previsto debutar este miércoles 1 de marzo, por la lesión que sufrió el domingo en la final del torneo de Río de Janeiro contra el británico Cameron Norrie.

"Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana", informó el propio Alcaraz en su cuenta de Instagram.