Tras las quejas de los marchistas David Hurtado y Johana Ordóñez, quienes denunciaran “trabas” y “desatención” por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA), de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 (Hurtado está clasificado, Órdóñez en busca de ello), dos personas más vinculadas al deporte base se suman a las quejas del organismo.

Él, un entrenador provincial de marcha y ella, una exmarchista olímpica y entrenadora, quienes pidieron la reserva de sus nombres, aseguran que las “irregularidades son un secreto a voces” y que en caso de “llamar la atención” son silenciados (marginados de las selecciones).

En la publicación de Diario EXPRESO del jueves 20 de julio, el entrenador de Hurtado, Javier Cayambe, aseguró que existen entrenadores “puestos a dedo” en ciertos ‘concursos de méritos y oposición’ y que por eso se le estaba prohibiendo a él viajar con su pupilo a los Juegos Olímpicos, mientras que Ordóñez aseguró que la FEA se hizo “oídos sordos” a un pedido de aval para poder competir en el Campeonato Nacional de Marcha en España.

En el primer caso, la FEA respondió que cumple con un Manual de Contratación de Equipos, mientras que en lo de Johana no podía hacer nada porque no constaba en la planificación previamente dada por la deportista, aún cuando a ellos no les iba a significar ningún recurso adicional.

Las nuevas denuncias afirman que “la actual comisión de marcha, cuyo uno de sus roles es incentivar, motivar y capacitar”, cumple de manera “ineficiente” su cometido; además tachan a la FEA, que preside Manuel Bravo, de “preferencialista” para con la provincia de Azuay.

“La comisión de marcha ha existido solo para elegirse entre ellos, con el fin de buscar el rédito publicitario de Azuay, pensando que solo en esa provincia existe ese deporte. Estamos conscientes de que nuestro campeón olímpico y récord del mundo Jefferson Pérez es azuayo, pero lastimosamente hoy se han dedicado a prostituir a los atletas; los utilizan, y se llevan a los atletas mejores posicionados… ¿Por qué no se dedicaban a formarlos? a formar prospectos desde abajo”, lamentó el entrenador.

La exmarchista olímpica, quien acudió a los Juegos de Río 2016, añade entre las nuevas demandas que la última vez que conversó con Bravo fue para solicitar una visa a una competencia internacional, pero no tuvo eco.

“Fui parte del alto rendimiento, participé en JJ.OO. y el señor Bravo no me quiso dar un aval para acceder a la visa o al pasaporte diplomático. El señor otorgó a muchos el pasaporte diplomático y a mí no porque una vez dije que la FEA no me apoyaba. Él eso lo tomó a personal, sin contar las veces que se lo trató de contactar y no dio respuesta”.

No responden acusaciones; se basan en la ley

EXPRESO buscó una respuesta del presidente de la FEA, Manuel Bravo, sobre las acusaciones de Hurtado y Ordóñez, así como de las nuevas, pero no respondió. En su lugar, Julio Idrovo, gerente administrativo del organismo, dio la cara, pero no negó ni confirmó los requerimientos por los que ahora se señalan a la institución.

Sobre Cayambe, el dirigente de la Ecuatoriana argumentó que ellos se rigen al Manual de Contratación del Equipo Técnico. “Habiendo un manual, teniendo la Ley del Deporte que indica quién se encarga de la parte técnica (FEA) y quien se encarga de la parte de controlar y buscar los recursos (Ministerio del Deporte), hay que cumplir con el instructivo y acatarlo. Tenemos que regirnos tanto al Ministerio y a la ley, porque lamentablemente en esta situación, alguien comete el error de hacerle firmar al ministro Sebastián Palacios un documento que direccione una contratación y eso sería terrible”, aseguró.

En el caso de Johana, Idrovo agregó que todos los marchistas tienen un plan individual anual de acuerdo a los criterios de selección y que para Ordóñez estaba fijado un Sudamericano de Atletismo en Sao Paulo, Brasil, al que “ella se negó a ir”. “Primero el Estado le está pagando una beca de 2.000 dólares. Ya tenía un torneo, luego sale y hace público que hay un evento que no está planificado y debe de competir... No puede generarle al jefe técnico un aval ‘con pistola’ como lo están haciendo”, cerró.

En cuanto a los dos últimos reclamos del entrenador y de la exmarchista olímpica, Idrovo dice que eso le tocará responder a Bravo, pero él no contesta.

