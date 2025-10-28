Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: hora y cómo ver en vivo la Sudamericana

Independiente del Valle visita al Atlético Mineiro en Brasil para definir el pase a la final de la Copa Sudamericana 2025

Junior Sornoza (i) y Richard Schunke (d) son los capitanes y piezas claves de Independiente del Valle

Independiente del Valle está listo para otra noche copera. El equipo ecuatoriano buscará su tercera final de la Copa Sudamericana este martes 28 de octubre, cuando visite al Atlético Mineiro, en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, desde las 19:30 (hora de Ecuador).

Tras el empate 1-1 en Chillo Jijón, el martes 21 de octubre, los rayados confían en su fortaleza como visitantes: en lo que va del año 2025 suman un triunfo, dos empates y una derrota.

Richard Schunke, capitán de los negriazules, destacó que la experiencia en Brasil será clave para dar el golpe en el campo del Galo. “Hemos jugado muchos partidos en Brasil, contra rivales difíciles. Ahora queremos salir con la clasificación y para eso será clave estar concentrados”, dijo el defensa argentino.

Schunke, que vuelve a hacer dupla con Mateo Carabajal tras cumplir suspensión, añadió que “queremos escribir otra vez una historia gloriosa. Es lindo jugar con la gente en contra, es una motivación más”.

El entrenador Javier Rabanal pidió al plantel mantener la actitud ganadora y concentración. “Más que nada se enfocó en la actitud, en querer ganarlo. También trabajamos lo táctico, cómo defender y cómo atacar, pero hizo mucho hincapié en la actitud, que es clave en una final anticipada”, afirmó Schunke.

El defensor explicó que la postergación del duelo ante Liga de Quito les permitió descansar y ajustar detalles antes de la revancha. “Que el partido se haya reprogramado nos sirvió mucho. Se tuvo una semana completa de entrenamientos para llegar en la mejor forma posible a la revancha en Brasil”, señaló.

Trabajo duro en 🇧🇷 Juntos para el próximo reto pic.twitter.com/cuxsAlrINg — Independiente del Valle (@IDV_EC) October 27, 2025

El zaguero, que ya ganó la Sudamericana en 2019 y 2022, pidió el apoyo de los hinchas: “Necesitamos el aliento de todos para poder llegar a otra final”.

Mineiro, con Franco titular va por la final

Alan Franco es titular fijo en el mediocampo de Atlético Mineiro. ARCHIVO / EXPRESO

Atlético Mineiro llega motivado tras derrotar 1-0 a Ceará en el Brasileirao, con gol del ecuatoriano Alan Franco. El técnico Jorge Sampaoli reservó a sus principales figuras y dio minutos a Hulk y Dudu, protagonistas del empate en Chillo Jijón.

El Galo ha sufrido como local: cayó 2-1 ante Atlético Bucaramanga y avanzó por penales; luego venció con lo justo a Godoy Cruz (2-1) y Bolívar (1-0), con goles en los últimos minutos.

Datos del partido

Fecha: Martes 28 de octubre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte

Transmite: DSports, ESPN, DGO y Disney+

