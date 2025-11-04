Atlético de Madrid vs. Union de Kevin Rodríguez: Hora y dónde ver la Champions

Kevin “La Rola” Rodríguez llega a Madrid con la sonrisa del que está viviendo su gran momento. El ecuatoriano del Union Saint-Gilloise se alista para enfrentar al Atlético de Madrid en el imponente estadio Riyadh Air Metropolitano, por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

Este martes, desde las 15:00 de Ecuador, el tricolor será observado por todo el continente, como una de las figuras emergentes del fútbol europeo. El partido se lo pod´rá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Los números de ambos equipos en Champions

Rodriguez es el goleador del equipo belga

Emelec: Guillermo Duró piensa que “Fue un partido raro” ante Macará Leer más

Rodríguez, que acumula 7 goles en 13 partidos en la liga belga, es el motor ofensivo del equipo sensación del torneo. Su potencia, zancada larga y capacidad para romper líneas han hecho que en Bélgica lo comparen con los delanteros africanos más letales del pasado. En esta Champions, “La Rola” busca seguir escribiendo historia ante un rival de peso pesado.

El Atlético de Madrid llega al duelo con tres puntos, tras golear 5-1 al Frankfurt en casa. Los de Simeone quieren consolidar su fortaleza en el Metropolitano, donde han ganado seis partidos consecutivos entre LaLiga y Champions. Su tridente con Griezmann, Julián Álvarez y Thiago Almada luce afilado, como quedó demostrado en la victoria 3-0 ante el Sevilla el fin de semana.

Kevin Rodríguez es titular en Union Saint-Gilloise en el inicio de la temporada 2025/2026. cortesia

Es la primera vez que se encuentran

En la otra esquina, el Union Saint-Gilloise también suma tres unidades, conseguidas en su debut frente al PSV (1-3). Luego vinieron las duras caídas ante Newcastle e Inter, pero el equipo belga no baja los brazos. Marcha líder de su liga con 32 puntos y llega con la moral alta tras golear 4-1 al Zulte Waregem, con Rodríguez como figura.

Será la primera vez que Atlético y Union Saint-Gilloise se midan en un torneo oficial, y el choque promete emociones. Kevin Rodríguez quiere gritar su nombre en el escenario más grande de todos. En Bélgica ya lo conocen. Ahora, quiere que Madrid lo escuche.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!