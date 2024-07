Dos atletas de Guayaquil no dejan que la Carrera EXPRESO muera

Wilson Caicedo Alfago, a sus 67 años, y su joven ahijada Génesis Mosquera, de apenas 17, viven y respiran el atletismo como si fuera oxígeno puro. El sexagenario hombre recorre 30 kilómetros cada semana, mientras que Génesis, debido a sus estudios, se conforma con la mitad de esa distancia. Su historia es épica, digna de admiración, tanto en la vida como en el deporte.

Wilson participó en 35 ediciones de la Carrera Diario EXPRESO, un evento que solía celebrarse cada julio hasta que la pandemia lo detuvo. Sin embargo, el atleta, en los últimos cinco años, ha continuado la tradición por su cuenta, junto con su ahijada, quien se unió a él desde que era una niña.

Una forma de decir gracias con el atletismo

El 21 de julio del 2024, en su hogar, al norte de Guayaquil, en el populoso barrio de Voluntad de Dios, en Monte Sinaí, inició todo.

Gratitud con la competencia que organizaba EXPRESO fue lo que demostraron estos dos talentos del atletismo ecuatoriano. Jerson Ruiz

Desde las 05:00 ambos estuvieron en pie con una meticulosa preparación, pues contaron con una bandera de Guayaquil y una enorme pancarta en honor a Diario EXPRESO y su fundador, el Lcdo. Galo Martínez Merchán. Sin descuidar una mochila con gorras, botellas de agua y el deseo de hacer historia.

Abordaron el bus de la linea 123, que los dejó en la entrada de La Ocho, luego tomaron una pequeña buseta hasta la estación de la Metrovía y finalmente llegaron al Malecón 2000, donde el reloj marcaba las 07:30, desde donde la prueba salía en sus inicios. Desde ahí recorrieron las calles de Guayaquil (10 kilómetros) hasta llegar a las instalaciones de EXPRESO y Extra.

Wilson Caicedo y Génesis Mosquera cuando llegaban a la estación de la Metrovía. cortesia

Habían cumplido su meta y prometieron continuar hasta que las fuerzas los abandonen.

“Seguiré corriendo la maratón de Diario EXPRESO mientras mis piernas me lo permitan, como le dije una vez al fundador, don Galo Martínez”, comentó emocionado Caicedo.

Vivieron con la carrera Expreso

Génesis Mosquera, estudiante del colegio Vicente Rocafuerte, participó en la Carrera EXPRESO desde los 8 hasta los 12 años, desde entonces ha corrido los últimos cinco años junto a su padrino. “Don Wilson es mi padrino, él me ha apoyado desde mi infancia y me ha inculcado el amor por el atletismo. Ahora me apasiona y quiero seguir sus pasos. Tomamos la iniciativa de revivir la carrera aunque no hayan los participantes”, dijo Génesis.

Wilson se ríe cuando le mencionan lo apasionados que están con el atletismo. “Hay quienes me apoyan para seguir en este deporte a mis 67 años. Lo hago para mantenerme activo. La Carrera EXPRESO la planifico con meses de anticipación”, reveló.

“Amo la Carrera EXPRESO, fue mi vida durante 30 años. Competir con atletas extranjeros era un verdadero plus”, añadió emocionado.

Se fueron felices de correr en las calles de Guayaquil

Para Génesis, la competencia fue el motor que la impulsó a dedicarse al atletismo. Aunque esta vez no hubo premios ni medallas al terminar los 10 kilómetros, ambos se llevaron la satisfacción más grande: el haber completado la carrera.

El retorno a Voluntad de Dios les llevó más de una hora, entre la Metrovía y los dos buses. Para ellos, esta fue la competencia número 51. Y recordaron con nostalgia que en la última edición participaron 18.700 corredores.

