Astillero FC quiere darle otro cupo a Guayas en la serie B

Ocho equipos siguen con vida en el torneo nacional de ascenso a la serie B 2024, la meta es conseguir dos de los cupos que dará la serie B, existiendo la posibilidad que puedan hasta ser cuatro los elencos que suban. Esto último depende lo que diga LigaPro en enero del 2024.

Los equipos que tenían el título de favorito fueron eliminados, como es el caso de Naranja Mekánica, Vinotinto, AV35, Olmedo, Juventud Italiana, y se quedaron planteles que salvó el Deportivo Quevedo y Colón, el resto nunca ha estado en la serie B. Uno de ellos es el representativo de Astillero FC, el elenco que nació al sur de Guayaquil, y es el único que saca la cara por Guayas.

Astillero FC en los cuartos de final tiene a San Antonio, el equipo alterno de Universidad Católica, con el cual debe de disputar su paso.

Astillero FC el único equipo de Guayas que ha quedado con vida en el torneo nacional de ascenso a la serie B. Cortesía

Héctor Pesantez, el principal de Astillero FC, dice que el hecho que no los tengan de favoritos ha sido vital para trabajar en silencio, y que ahora esperan darle a Guayas el cupo de la serie B del 2024: "El proyecto comenzó con un tema social, pero ahora se ha ido encaminado a mostrar fútbol, pero con gente joven y de nuestra cantera", expresó Pesantez.

Los partidos de ida de cuartos de final son: Sábado 4 de noviembre del 2023: Ibarra: 11:00: San Antonio vs Astillero. 12:00. Riobamba: Daquilema vs Deportivo Colón. 12:30: Cimarrón Furia Verde vs La Unión. 5 de noviembre: Quevedo: 15:00: D. Quevedo vs Leones del Norte.

