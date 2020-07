Asociaciones se quejan por repartición de cupos en la Segunda Categoría

Mediante a los diferentes canales de comunicación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) determinó el calendario de la Segunda Categoría, la Superliga femenina y las divisiones formativas. Sin embargo, EXPRESO pudo tener información de primera mano sobre situaciones que sucedieron en esta reunión y que no gustaron a la mayoría de asociaciones afiliadas a la FEF.

El presidente de la asociación de Esmeraldas, Omar Estupiñán, denunció un cambio de cupos para provincias, que según él, va en contra de los reglamentos de la institución. Pero antes de eso, habló de otros detalles.

"El tema mas álgido fue el del torneo de Segunda Categoría por la división política que existe, ya que de las asociaciones 13 apoyan a Estrada y nueve están con Egas. La reunión fue vía telemática y la manejaron de tal manera no nos daban la palabra de las personas que estamos en contra de Egas. Hubo un momento en el que no me quisieron dar la palabra, ni a otros compañeros. Estrada tuvo que intervenir para nos dejen pronunciar. Manejaron todo eso para someter a votación y allí hubo mayoría votaron a favor de Egas, con votos de él, Carlos Manzur y Michel Deller, mientras que por nuestro plan votaron Jaime Estrada y Carlos Galarza", explicó.

Este punto, que según Estupiñán duró más de una hora, también definió cupos y ese cambio no fue tomado con agrado. "Nosotros planteamos un formato de torneo parecido al de ellos, pero con la particularidad de los cupos para campeón y subcampeón; ellos plantearon otro modelo similar pero cambiando y favoreciendo a quien no tuvieron derecho de tener campeón y subcampeón. Esa es la moletia, se le están dando esos cupos de campeón y subcampeón a provincia que no tiene la mayor cantidad de clubes como las tenemos otras", agregó.

"El reglamento actual (de la FEF) dice que para darle dos cupos a una provincia debe tener al menos seis clubes: los que tienen menos equipos deben jugar por un solo cupo. Cambiaron el reglamento, no hicieron respetar lo que estaba. Está bien que es un año atípico y que por el coronavirus no participen todos los equipos y no se los sancione, pero no vamos a pasarnos por encima el reglamento y darle cupo a provincias que tienen la cantidad de clubes que dice el reglamento. Estábamos en contra de eso", sostuvo Estupiñán.

Otro punto que no agradó a ciertos representantes de asociaciones fue la participación de Deller. "Deller salió de la reunión terminado el primer tiempo y adujo que era por temas personales. Entonces los demás puntos no le importaban. Nosotros no solidarizamos y le dimos las condolencias por el deceso de su mamá, pero si no iba a poder estar que no vaya. Solo fue para votar en contra de nosotros, porque el suplente seguramente votaba a favor de los nuestros. Esa fue la molesta que tuvimos y la mayoría de asociaciones nos fuimos después del primer punto. Hicieron lo que les dio la gana", explicó.

El plan de estas asociaciones, contrarias a Egas, era que se de doble cupo a Azuay, Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua, mientras que la propuesta que ganó le repartirá a Pichincha, Guayas, Chimborazo, Cañar, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos e Imbabura.

"Imbabura está en el grupo de ellos y con cinco clubes le dieron dos cupos. Así dejan a Tungurahua, El Oro y Manabí, que no están con Egas, y que el año anterior tuvieron dos cupos", finalizó.