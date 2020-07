LigaPro, entre la espada y la pared

Miguel Ángel Loor: "Lamentablemente el COE no tocó la reanudación del fútbol profesional" Leer más

Los presidentes de los clubes del fútbol ecuatoriano se miran las caras y no encuentran respuesta a la indiferencia del COE con respecto a la reanudación de la LigaPro. El torneo nacional se suspendió el 14 de marzo y desde entonces la pandemia mantuvo aislado este deporte y sus actores, pero la situación es compleja y varios empiezan a preocuparse.

EXPRESO conversó con varios dirigentes y estos reconocen que es un momento apremiante en lo económico, y el que tiene la sartén por el mango es el COE nacional. En la hoja de ruta que elaboraron, estaba pautado para el viernes 17 de julio la “presentación del protocolo con los ajustes realizados a LigaPro al pleno del COE nacional para aprobaciones”. Pero ni ese día ni ayer trataron este pendiente.

La economía del fútbol está muy golpeada y vive gracias a la exposición. Hablamos de más de $ 70 millones hasta ahora. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.

Este Diario le escribió a Rommel Salazar, representante de la institución, para conocer las razones de la demora, pero no hubo respuesta.

Quien sí habló del tema fue el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, quien habló de las pérdidas, hoy, calculadas en la institución que encabeza y por los pagos, que se frenaron, de GolTV.

“Tuvimos varias reuniones con el COE, presentamos nuestro protocolo de bioseguridad, nos realizaron observaciones y nos entregaron una hoja de ruta. Nos comunicaron que en la mesa técnica iban a decidir la fecha de reinicio y estamos a la espera. La economía del fútbol está muy golpeada, nuestra industria vive gracias a nuestra exposición. Hablamos de más de 70 millones hasta ahora”, adelantó Loor.

Sobre el dinero procedente de GolTV, explicó que la cadena pagó hasta abril y que eso es “alrededor del 50 % del contrato anual pagado incluso en pandemia, lo cual es digno de destacar. Esperemos poder entregar el producto pronto para que todo se regularice”.

Una de las razones que pudiera frenar el regreso del fútbol es el estado actual de contagios en ciudad de la Sierra como Quito, Ambato y Cuenca. De hecho, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, habló al respecto.

Si nos pagara GolTV no tendríamos ningún problema. Pero si querían beneficiar al fútbol, FIFA hubiera suspendido todo. Luis Alfondo Chango, presidente de Mushuc Runa.

“El fútbol es un antidepresivo para la gente, por lo que se vive actualmente por la pandemia. Tiene que regresar pero con seguridad, en este momento estamos en una situación complicada. Vamos a llegar a un acuerdo para reactivarlo, pero reduciendo al mínimo el riesgo de contagio”, comentó.

Sin embargo, los clubes viven otra realidad. El presidente de Macará, Miler Salazar, no maquilla su preocupación. “Estamos muy preocupados. Se tenía entendido que el viernes de la semana pasada (el COE) iba a determinar una fecha de inicio de campeonato. Tenemos que reactivar urgentemente la industria del fútbol. Nos hemos ajustados a los protocolos correspondientes, se jugará sin público, no vemos el riesgo de que se abra el campeonato. No podemos esperar más, porque hay patrocinadores que están esperando que se reactive. Desde marzo no hemos recibido un dólar partido por la mitad”, expresó.

Luis Chango, de Mushuc Runa, señala directamente a la FIFA y sostiene su idea que el fútbol debió suspenderse a nivel mundial.

“La pandemia ha profundizado la crisis económica en los clubes en estos cuatro meses, en los que tenemos que rogar por recursos económicos sin actividad deportiva. Mientras los jugadores pasan de vacaciones, porque eso de ir y correr en entrenamientos no es exigente, la FIFA nos tiene obligados a pagar sueldos y sobrevivir en medio de estos problemas económicos. Se debió suspender el torneo desde el principio”, consideró. SDP-RVF

El detalle

Simulacro. Guayaquil City y Barcelona jugarán hoy (16:00) para que el COE vea la aplicación de los protocolos de sanidad