Los cinco ases ecuatorianos para el Challenger de Guayaquil

Que el trofeo se quede en casa es el anhelo de los cinco tenistas ecuatorianos que forman parte de la edición 16 del Challenger Ciudad de Guayaquil, cuyo cuadro principal inicia mañana.

Es que Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Cayetano March, también integrantes del equipo Copa Davis que logró la clasificación a las Finales de la Copa Davis, quieren recuperar para el país el cetro que Nicolás Lapentti ganó en dos ocasiones: el 2007 y 2009.

Sin embargo, de los créditos nacionales, hoy uno quedará en el camino durante la jornada inaugural debido a que Hidalgo y Escobar se miden por un pase a la siguiente ronda en el Anexo Guayaquil Tenis Club.

Será la primera vez que ambos se enfrenten como profesionales. Como dato curioso vale destacar que jugarán juntos dobles en este torneo, pues el habitual compañero del manabita, Ariel Behar, no vino al Puerto Principal.

Es probablemente uno de los Challengers más duros de todo el mundo, sin embargo creo que estoy en un nivel alto

Diego Hidalgo, tenista ecuatoriano

“Estoy muy agradecido por el wild card, el año pasado con Roberto (Quiroz) sí entramos, pero este año está más duro”, dejó saber Hidalgo, quien como Escobar y March recibió una invitación para el certamen que dará inicio a la reactivación del tenis en Sudamérica en esta clase de torneos durante los tiempos de la pandemia de la COVID-19.

Emilio Gómez, raqueta número uno de Ecuador, debutará el martes en el Challenger de Guayaquil. Cortesía

“Han sido años que me han tocado con jugadores buenos, he podido hacer mi juego, pero creo que nunca he estado en el nivel que estoy ahora, creo que estoy en un nivel un poco más arriba y apunto a cosas mayores”, agregó el ex16 del mundo en categoría juvenil

Por su parte, Gómez, raqueta número uno del país y que este año llegó al cuadro principal de Roland Garros proveniente de la qualy, partirá como cabeza de serie siete y tendrá como rival al argentino Facundo Mena, en tanto que Quiroz, también por ránking clasificado al Challenger, enfrentará a otro argentino, Sebastián Báez. Ambos debutan el martes y no registran choques previos ante sus rivales.

Roberto Quiroz, una de las cartas de triunfo ecuatorianas para el Challenger de Guayaquil. archi vo

March, quinto integrante del equipo Copa Davis tricolor, de 19 años, deberá batirse con el sueco Christian Lindell.

Coria y Carballés, los cabezas de serie

El argentino Federico Coria y el español Roberto Carballés Baena figuran como los principales cabezas de serie. Ambos vienen de cumplir una destacada participación en el último Roland Garros donde alcanzaron la tercera fase. Ellos se enfrentarán a rivales provenientes de la qualy. Otra de las figuras del certamen, el español Jaume Munar (cabeza de serie número 4), que entrena en la academia de Rafael Nadal en Mallorca, debutará ante el argentino Juan Pablo Ficovich.