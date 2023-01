Aryna Sabalenka logra su primer grande en Australia

La bielorrusa Aryna Sabalenka (5) logró su primer título del Grand Slam después de imponerse en la final del Abierto de Australia a la kazaja Elena Rybakina (22) por un ajustado 4-6, 6-3 y 6-4, tras dos horas y 28 minutos de lucha.

“Quiero pedir perdón por mi inglés porque todavía estoy temblando de los nervios. Ella es una gran jugadora y espero enfrentarme a ella en más finales del Grand Slam. Por supuesto que tendremos muchas más batallas”, dijo durante la entrega de trofeos.

La tenista de Minsk, que conectó 17 saques directos, puso el broche de oro a una gira australiana impecable, en la que consiguió el título en Adelaida y el primer ‘major’ de la temporada, tras ceder solo un set en la final de este último torneo.

“Ganar un Grand Slam no es el último objetivo, todas tenemos más o menos los mismos”, concluyó en alusión a una primera posición mundial ostentada por la polaca Iga Swiatek (1), que cuenta con 4.385 puntos de diferencia respecto a la segunda clasificada mundial Sabalenka.

Por su parte, la derrotada, la kazaja Rybakina, explicó que no cambiará nada el hecho de ser una jugadora top-10, como consecuencia de su gran actuación en el Abierto de Australia.

“No creo que mañana me sienta diferente por estar en el top-10. Por su puesto que es importante para disputar algunos pequeños torneos porque no tienes que jugar fase de clasificación, pero por lo otro, no me preocupo mucho por rankings y números”, comentó la kazaja Elena Rybakina que estará entre las primeras diez clasificadas del mundo, el lunes 30 de enero.

“Ella ha jugado muy bien. Yo he tenido algunos buenos momentos, pero ella fue más fuerte mentalmente y físicamente. En general, han sido dos buenas semanas”, añadió la moscovita que adquirió la ciudadanía kazaja después de que este país le cubriera sus gastos como tenista a partir de los 18 años.