Arturo Vidal dice que en el Barça "las cosas no se están haciendo bien"

El mediocampista de la selección chilena Arturo Vidal criticó este lunes la situación que atraviesa su club, el español FC Barcelona y arengó por un cambio de rumbo.

"Las cosas no se están haciendo bien, y si el club tiene que mejorar, tiene que hacerlo de la mejor forma. Pero esto no es fácil, no se trata de sacar a los más grandes y ya la cosa va a cambiar", declaró al canal Fox Sports Argentina.

Lionel Messi no acude al test de COVID-19 del Barça, el divorcio se consuma Leer más

Vidal opinó que "Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, porque el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás, y los otros equipos están mejorando en otras partes".

"El fútbol de ahora es más físico, con más fuerza, más velocidad, y a veces la técnica pasa a un segundo plano", consideró el 'Rey Arturo'.

"Un primer equipo, que yo pienso que es el mejor del mundo, no puede tener 13 profesionales y que los demás sean menores, este equipo tiene que estar siempre compitiendo. Cuando no avanza, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Acá tenemos al número 1, que es Leo Messi, pero también necesita ayuda", agregó Vidal.

Días atrás, Messi puso de cabeza al club catalán al anunciar su intención de partir a otra institución.

El volante chileno, de 33 años, es uno de los jugadores a los que el holandés Ronald Koeman, flamante entrenador de Barcelona, descartó para la nueva etapa en el conjunto catalán, que viene de sufrir la eliminación en la Champions League con una humillante caída ante Bayern Munich (2-8), además de cerrar la temporada sin ningún título.