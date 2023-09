Arsenal volvió a ganar y acecha al líder de la Premier League

El Arsenal siguió la estela del Manchester City, el líder de la 'Premier League' con dos puntos de ventaja sobre el equipo londinense, vencedor por 0-1 frente al Everton en Goodison Park, entre la lesión muscular sufrida por Gabriel Martinelli en el minuto 19 y el gol decisivo de Leandro Trossard sobrepasada la hora del encuentro (0-1).

Aún invencible, con 13 puntos de 15 posibles en este inicio de liga y camino de su reestreno en la Liga de Campeones, este miércoles 20 de septiembre contra el PSV Eindhoven, el Arsenal solventó un partido que pareció un enredo toda la primera parte y más allá, con la irrupción de un futbolista más suplente que titular en el esquema de Mikel Arteta, pero indiscutiblemente crucial desde su llegada mediada la temporada pasada.

A Martinelli lo reemplazó Trossard, que marcó la diferencia sobrepasada la hora del encuentro, con el pase atrás de Bukayo Saka y el remate incontestable de la zurda del atacante, fichado el Brighton por 25 millones de dólares y una pieza sustancial para Arteta: en los 26 duelos a sus órdenes, 12 como titular, ha producido trece goles. Tres como definidor (dos esta campaña) y diez como pasador.

La forma con la que abrió el pie izquierdo para conectar un remate nada simple, primero, y colocarla, después, al otro palo, inalcanzable para Pickford -incluso golpeó en el poste el balón antes de tocar la red-, agrandó los méritos del goleador para derribar al Everton, con el que su equipo había perdido en cuatro de sus últimas cinco visitas. No ganaba en Goodison Park desde 2017. Y sólo había vencido en once de sus once visitas más recientes.

