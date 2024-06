Argentina vs Ecuador: La fiesta de los hinchas tricolores en Chicago

El trabajo, las cuatro horas y media de viaje desde Chicago hasta Santa Clara, California, y los cerca de 400 dólares que cuesta el boleto de avión, hacen que muchos ecuatorianos no puedan asistir al debut de la Copa América. Sin embargo, tendrán el domingo 9 de junio el mejor encuentro de los seis que como mínimo jugará Ecuador en Estados Unidos.

La Tri enfrentará a Argentina, que llega con Lionel Messi y todos los campeones mundiales. El costo de las entradas va desde los 101 dólares en la parte más lejana hasta los 1.212 dólares en la fila 2.

Una fiesta de los hinchas ecuatorianos

EXPRESO habló con seis compatriotas, tres de ellos residentes en Chicago, que esperan con ansias el momento de ver a Moisés Caicedo enfrentarse a Lionel Messi, y tres que residen en Nueva York, quienes están cerca para asistir a los cotejos ante Bolivia y Honduras.

Miguel Rivera, Byron Endara y Reinaldo Gualpa viven en Chicago, la Ciudad de los Vientos, que es su nuevo hogar. “Cuando dijeron que Ecuador iba a jugar con Argentina, pero no se sabía la localidad, todos nos quedamos callados. Pero cuando salió que el partido iba a ser en Chicago, no lo creía. Ver a la Tri ante Lionel Messi... no se puede pedir más”, expresó Byron Endara.

La selección de Ecuador debutará en la Copa América el 22 de junio de 2024. @LaTri

Chicago, el domingo, será una ciudad ecuatoriana. Quienes residen allá servirán de anfitriones para los que lleguen de otras ciudades. “Me llamaron amigos que vienen de Nueva York y llegarán el sábado. Habrá que hacer un asado y el domingo un encebollado. Será como si fuera fiesta de fin de año, la selección nos une tan lejos”, comentó Manuel Rivera, quien jamás imaginó poder ver a Messi ante Ecuador sin ser en un Mundial o eliminatorias.

Reinaldo Gualpa dijo que tener a la Tricolor en Chicago es un regalo para quienes están lejos de las ciudades donde Ecuador jugará la Copa América, al sur de Estados Unidos. Esto se hizo porque el grupo en el que está Ecuador también incluye a México, lo que asegura la presencia de público en sus estadios en este sector del país.

Van los que viven más cerca

Mientras tanto, hinchas como Edinson Guachichulca, Édgar Álvarez y Luis Enrique Quezada (este último visitó a la Tri) dicen que estos tres cotejos son como una mini Copa América amistosa.

Álvarez, hincha de Emelec, manifestó que la efervescencia por la Tricolor es grande y que a los fanáticos les da igual si el partido es amistoso o por puntos. “Aquí lo que queremos es ver a Ecuador y por eso es el éxito de todos los amistosos”.

Lionel Messi estará enfrentándose a Ecuador. cortesía

Luis Enrique Quezada, que siempre va a apoyar a los jugadores donde sea, señaló que tener a la Tri en el norte de Estados Unidos sirve para los que no pueden ir a la Copa América. Edinson Guachichulca, un ecuatoriano que vio a Ecuador cuando la Tri jugó las eliminatorias en Chile, donde antes residía, espera que estos compromisos le sirvan a Félix Sánchez para definir quiénes jugarán la Copa América.

Ecuatorianos residentes en la Ciudad de los Vientos hablan de la locura que será ver a Ecuador frente a la Argentina de Lionel Messi.

