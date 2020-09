El arco, la primera gran duda en la selección nacional para el arranque de eliminatorias

El arco de la selección nacional es el puesto que más interrogantes tiene. El entrenador Gustavo Alfaro aclaró que respetará trayectorias, pero que la balanza se inclinará por el momento que viva cada jugador.

Pero en ese contexto, los jugadores que han sido considerados en las convocatorias anteriores están lejos del ideal.

Por esa razón, el abanico de Alfaro no deja tantas opciones reales. Por ejemplo, como lo reconoce el exseleccionado Héctor Lautaro Chiriboga, el año anterior Pedro Ortiz tuvo una temporada fantástica. Él era el llamado a convertirse en el dueño del puesto, pero ahora su nivel no es tan alto. Lo mismo sucede con Máximo Banguera, quien ha sido suplente en toda la temporada.

Aunque Jorge Pinos está bien, Chiriboga cree que destaca en Independiente del Valle por el estilo que maneja el entrenador Miguel Ángel Ramírez. “No sé si en la selección caiga bien un arquero líbero, considerando que al seleccionador nacional le gusta otro estilo”, sentenció.

En LigaPro hay dos arqueros en muy buen momento: Hernán Galíndez (Católica) y Walter Chávez (Técnico). Creo que en la primera fecha de eliminatorias debería ir Galíndez. En Independiente se alterna mucho en el arco y les están haciendo bastantes goles. Héctor Lautaro Chiriboga

Entonces, tras varios descartes como Alexander Domínguez, quien no juega desde hace seis meses, él concluye que Hernán Galíndez está listo para dar el salto.

Por su parte, Milton Rodríguez, quien fue preparador de arqueros de Hernán Darío Gómez en la primera clasificación mundialista, prefirió no dar nombres. “Hay que ver lo que el técnico quiere. Cuando estuve en la selección yo decidía al arquero. No me gustaría interferir en esas decisiones”, dijo.

Rodríguez cree que por ahora hay que dar espacio al entrenador para que tome la decisión que considere adecuada, de acuerdo a su observación.

Lo que sí recomendó es prestar mucha atención porque hay jugadores que son de partidos, otros de clubes y otros de selecciones. “Es importante que el técnico se dé cuenta qué jugador le sirve para la selección porque hay jugadores que solo son de equipo”.

Hay arqueros que tienen un buen día y varios malos, otros que solo son de equipo porque se pierden en las selecciones. El entrenador debe observar bien y tomar la decisión que considere. Yo no me animo a dar nombres porque no me gusta interferir. Milton Rodríguez

Sobre la posibilidad de que un arquero nacionalizado vuelva a la portería dijo que él siempre apoyará a los jugadores nacidos en el país.

El preparador de arqueros Marcello Capirossi considera que por ahora Gustavo Alfaro no elegirá al golero de la tricolor, sino que será impuesto. Lo dijo en Minuto Cero. Y lo basó en que el seleccionador nacional por ahora conoce poco del fútbol ecuatoriano.