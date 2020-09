José Amaya: "Espero volver algún día a Barcelona, pero como DT"

Barcelona fue la primera y única experiencia internacional que tuvo José Amaya. Por ello el colombiano recuerda al Ídolo con mucho cariño y, a ocho años de haber vestido la camiseta amarilla, aún sigue pendiente de su exequipo.

Por eso asegura que hoy jueves 17 de septiembre de 2020 (21:00), no se perderá el duelo entre los amarillos y el Junior de Colombia, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores.

Desde su natal Barranquilla, Ringo, como se conoce al exvolante, manifestó estar agradecido con el cuadro canario, ya que con los toreros pudo cristalizar su anhelo de jugar fuera de tierras cafeteras.

“Llegar a Barcelona fue una de las mejores experiencias que tuve. Fue un sueño cumplido, ya que pude llegar a un grande de Sudamérica. Me encantó haber estado allá, porque me gané el cariño de la gente y pude alcanzar el título de campeón”, insistió Amaya.

Luego recuerda que no le costó adaptarse al equipo, aunque Ringo reveló que en una de sus primeras prácticas tuvo un inconveniente con su entonces compañero Damián Díaz.

“Cuando llegué todos me recibieron bien. Había un equipo de gente con experiencia y algunos jóvenes, pero todos de gran talento. En una práctica recuerdo que el Kitu (Díaz) me hizo una galleta (risas). Por por dentro dije: ‘esto no se queda así’ y en la siguiente jugada le entré fuerte abajo y él cayó. Cuando se paró le dije que no me volviera a hacer eso y que me respetara. El Kitu no dijo nada y siguió jugando (risas)”.

Sobre su relación con Gustavo Costas, quien llegó en abril de 2012, para reemplazar a Zubeldía, Amaya afirmó que “nunca fue buena”.

Recordó que uno de los encuentros en el que se pudo evidenciar su malestar con el DT fue en el partido que Barcelona goleó 5-0 a Emelec (4 de noviembre de 2012).

José Amaya celebra el gol que marcó con Barcelona en Ambato el 2012 y fue clave para la estrella 14. Archivo

“En ese partido salté como titular, pero el profe, como de costumbre, me sacó antes de que termine el primer tiempo (34’). Me fui caliente, porque vi desde la banca la goleada y no la disfruté como hubiera querido”.

Pero el partido que sí disfrutó fue el que se dio en Ambato ante Macará, en la penúltima fecha de la segunda etapa (21 de noviembre). En aquel encuentro Barcelona se impuso 2-0 y quedó a un punto del título.

“Ese partido me tocó entrar al segundo tiempo. Y al primer minuto, Narciso Mina me filtró un pase, le pegué al andar y marqué un lindo gol”, dijo Amaya, quien también rememoró que luego de eso, tres días después, se proclamaron campeones, debido a que Emelec (segundo en la tabla y tenía opciones para ganar el primer puesto de la segunda etapa) perdió 2-0 con Deportivo Quito.

“Ese día fuimos hinchas del Quito (risas). Cuando el partido terminó fue un alivio, pues le dimos a Barcelona un título que había esperado 14 años”.

Amaya reconoció que su deseo siempre fue continuar en Barcelona, pero por Costas no pudo seguir. “Quería quedarme y terminar mi carrera allá, pero el profe Costas habló con la dirigencia de que no me tenía en sus planes para la siguiente temporada. Ahora espero algún día volver, pero como DT”.

Sobre el partido de esta noche, entre los canarios y el Junior, Ringo aseguró que tendrá el corazón dividido. “Espero que sea un lindo encuentro, pues por un lado está el equipo en el que me inicié (Junior) y por otro el club al que también lo quiero mucho”.

Barcelona llega a este duelo sin Díaz, Bruno Piñatares y Jonatan Álvez, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco con el expulsado Mario Pineida.