La agresión que sufrió el árbitro Álex Cajas en el partido entre Macará y Aucas, que se disputó el sábado pasado, por parte de Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros de los guaytambos, es una muestra más de la falta de respeto y de seguridad para los réferis en los partidos del campeonato ecuatoriano.

El excolegiado Alfredo Intriago reveló que las agresiones las vienen sufriendo hace varios años. Esto no es reciente. Es por aquello que siempre han pedido que los entes que manejan el fútbol ecuatoriano, Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y LigaPro, busquen una solución a este problema, que cada vez se vuelve más caótico.

“No hay seguridad para los colegas y no es de ahora el problema. Hemos ido luchando hace tiempo por nuestra seguridad, pero lamentablemente no hay buena voluntad de los dirigentes en solucionar el problema. No esperemos que haya un árbitro muerto para tomar cartas en el asunto”, manifestó con preocupación a Diario EXPRESO.

Si reformamos las leyes con fuertes sanciones, el propio club y el dirigente va a preocuparse de preparar a su personal porque están expuestos si cometen tales errores (como el de Héctor Chiriboga). Todo el gremio arbitral respaldó al colega Álex Cajas. Luis Muentes, presidente de las árbitros

Además, recordó cuando sus colegas José Luis Espinel, Félix Badaraco, Carlos Herrera y Segundo Díaz fueron agredidos con un machete al término del partido entre Imbabura y El Nacional, que se disputó en abril de 2007. A Badaraco le quedó una cicatriz de 10 centímetros en su mano derecha y Herrera tuvo un golpe fuerte en su oído derecho.

“Esa fue la única vez que intentaron dar protección a los árbitros, pero lamentablemente fue temporal todo eso. Tras la agresión, la Policía resguardaba a la terna arbitral desde que estaban concentrados hasta después del partido. Igualmente terminaron sacando esto por cuestiones económicas”, acotó.

Intriago considera que con los años la falta de respeto a los árbitros ha ido incrementando. Es más, que un integrante de un cuerpo técnico, como Héctor Lautaro Chiriboga, haya agredido a un juez incentiva a que los hinchas también lo hagan.

“Aquí la responsabilidad es de la FEF que ni siquiera ha aclarado el tema. Los árbitros no deberían jugar hasta que tengan garantías. El interés de que no se paralice el torneo es porque hay un auspiciante fuerte que pone el dinero, una casa de apuestas. Y es obvio que lo único que quieren es que se cumpla su contrato. Si no hay partidos no tienen ganancias”, acotó.

Alfredo Intriago, exárbitro

Finalmente, manifestó que las últimas ocho fechas que quedan de la temporada definirá al campeón, clasificados a torneos internacionales, ascensos y descensos, por lo tanto, los árbitros estarán expuestos a situaciones de agresiones si no tienen resguardo.

Luis Muentes, presidente de la Asociación de Árbitros Ecuatorianos, exige sanciones más severas para castigar las agresiones a los colegiados. Fue enfático al decir que sus colegas “no se sienten seguros”.

“Conversé con Álex Cajas, lo sentí muy dolido y no es para menos, luego de lo que vivió. El apoyo de todo el gremio será fundamental para superar esta situación”, manifestó a radio La Redonda el profesional.

El dirigente arbitral recordó cuando una turba ingresó al campo de juego semanas atrás con la finalidad de agredir al árbitro Diego Lara en el duelo entre Deportivo Quito y Espoli, que derivó en una sanción de apenas tres meses y 200 dólares.

Como fue un hecho público y notorio, el fiscal de oficio debe iniciar las investigaciones previas y el árbitro agraviado debe reclamar los daños y perjucios. En el plano deportivo, deben endurecerse las sanciones de parte de la FEF y la LigaPro.

Pedro Cruz, jurista deportivo

“Tenemos que ser respetuosos con el reglamento, pero no puede ser menos de lo que sucedió con Deportivo Quito que le pusieron tres fechas”, acotó Muentes.

Finalmente, el jurista deportivo Pedro Cruz explicó que la Fiscalía debería intervenir para investigar el caso y sanciones a los agresores. “No están exentos de la responsabilidad, eso que quede bien claro”.

“Sobre los hechos por la agresión física al árbitro salen de la esfera y del ámbito deportivo, pero que no significa que no tenga sanción reglamentaria de dos meses a un año. Todos los que hemos visto estas agresiones no podemos ver esas magnánimas sanciones disciplinarias que se han repetido con mayor gravedad, por eso las autoridades de la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol deben endurecer las penas”, explicó. GZO-JSN