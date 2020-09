Los árbitros, el centro de la polémica

Los insultos y cuestionamientos ya no vienen de parte del hincha, porque la nueva realidad nos obliga a ver partidos a puerta cerrada. Sin embargo, el árbitro continúa siendo el centro de la polémica dentro del planeta fútbol.

Entrenadores y dirigentes tomaron la posta del fanático en el papel inquisidor, realizando fuertes acusaciones contra los jueces, justo en la recta final de la primera etapa de la LigaPro.

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, fue multada con 2.000 dólares por “insultos” al colegiado, durante el partido que su equipo disputó ante Macará. Pese al castigo aplicado por el Comité Disciplinario de Ecuafútbol, la principal de los puros criollos se mantiene firme en su postura.

“El arbitraje está mal y hay que mejorar. Hoy es El Nacional, mañana puede ser cualquier equipo. Estamos siendo afectados. Una cosa es que no hagan los goles y otra es que metan la mano. Nunca soy mal hablada”, afirmó Vallecilla.

Convivimos con el error porque somos humanos. Decidimos en fracciones de segundo. Es fácil criticar luego de ver algunas repeticiones. Luis Muentes, representante de los árbitros



El nivel arbitral provocó una guerra dialéctica entre representantes de Barcelona y Liga de Quito, equipos que pelean en la cima de la tabla.

“Ojalá los errores no sean determinantes para la definición de la etapa y que no pase lo de la última fecha”, dijo el técnico albo Pablo Repetto.

Carlos Alfaro Moreno, presidente de los amarillos, dijo que Repetto luce “nervioso” y advirtió que pediría sanciones en su contra por “ponerles presión a los árbitros”.

Esteban Paz, representante de los universitarios, salió en defensa de su entrenador. “No veo ninguna postura de irrespeto. Está haciendo una observación, que es muy distinto a decir que me robaron”, refutó, en clara alusión a las declaraciones que hace unos meses hizo Fabián Bustos, timonel del Ídolo, en contra de los colegiados.

No quiero creer que (su sanción) sea con dedicatoria por ser mujer y estar en la dirigencia. No quiero pensar nada de eso, pero no me retracto de lo que digo. Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional

En diálogo con EXPRESO, Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, afirmó que “esto no es nada nuevo”, al tiempo de asegurar que son los directivos quienes no han cumplido con los compromisos adquiridos.

“Entiendo que es normal que conforme se va apretando la tabla y se conoce cuáles son los que tienen opción y los que no, nuestros errores se hacen más evidentes, porque los ven con más dedicación. Además nosotros también somos culpables con nuestros errores, pero a mí no me sorprende que comiencen a querer buscar chivos expiatorios en los árbitros”, indicó.

Muentes dijo que, pese a los ofrecimientos, hasta ahora no se hace realidad la presencia del VAR en la LigaPro.

“Esperemos que se pueda implementar, y allí no sé a quién van a culpar. Supuestamente se jugaría la mitad del torneo con el VAR, pero no ha sido así. Eso lo manejan los dirigentes, aunque a algunos creo que no les convendrá”, acotó.

SEIS MESES SIN COBRAR

“En 2019 hicimos un contrato que incluía sueldo mensual, por lo que algunos árbitros renunciaron a sus trabajos habituales para dedicarse completamente a esto, pero los dirigentes nos quitaron ese beneficio”, fue la denuncia que Muentes realizó ante EXPRESO.

El juez incluso dio más detalles de la situación en la que se encuentran sus colegas. “Nosotros no estamos al día. Estamos esperando que LigaPro nos cancele algo más tarde (10 de septiembre) o mañana (11). No hemos cobrado desde el reinicio del torneo. Y ahora ya no nos dan los viáticos antes de los partidos, pero pitamos todas las semanas teniendo que cubrir los costos de vuelos, hospedaje, alimentación, etc. Con esa realidad no hay ahorros que aguanten y por eso le puedo asegurar que hoy nuestra economía ya tocó fondo”.