Arantxa Peñafiel: entre la natación y el sueño olímpico

La carrera de Arantxa Peñafiel ha dado pasos agigantados en el último año. A sus 14, la joven promesa de la natación ecuatoriana ha dado brazadas y patadas compitiendo en varios países de la región y asegura que no descansará hasta lograr su sueño: llegar a unos Juegos Olímpicos.

Y es que está decidida. Pese a su corta edad, la guayaquileña no se ve practicando otro deporte que no sea la natación, actividad que aprendió de manera autónoma a sus 4 años y 6 meses, en la pileta de su urbanización.

Al percatarse de su pasión, sus padres Carla Quintero y Juan Peñafiel la inscribieron en un curso vacacional del Club Perla del Pacífico. Allí comenzó a pulir su talento que luego reforzó en otros cursos de verano, hasta llegar a formar parte de la Federación Deportiva del Guayas, donde finalmente se federó.

En la actualidad pertenece al Club Diana Quintana y también es miembro de la selección ecuatoriana de natación.

Su madre, Carla Quintero, destaca la disciplina y dedicación de su hija: “Es una niña dedicada. Se levanta a las 04:00 cuando tiene que entrenar en la madrugada. Se cuida en la alimentación. No sale porque tiene deberes que hacer. Y hasta pidió que la cambien de colegio para estudiar francés para que tenga más posibilidades de acceder a una beca en la universidad”.

Sus padres Carla Quintero (i) y Juan Peñafiel (d) son unos pilares en su carrera. CORTESIA

La natación no es el único deporte que Arantxa ha practicado. También ha destacado en gimnasia olímpica, fútbol, atletismo y ballet. Sin embargo, fue en la piscina donde encontró su vocación porque “era lo que realmente amaba”.

“Cuando estoy dentro del agua me siento relajada. Es donde me desestreso, es mi lugar seguro, donde me olvido de todo y me concentro en mejorar mis tiempos”, dijo Arantxa, especialista en los 200 metros combinados y en el estilo mariposa.

REFERENTES EN EL DEPORTE

Michael Phelps es el deportista con más medallas olímpicas (28). cortesía

Sus referentes en este deporte son los ecuatorianos Elvira Espinoza y sus profesores Rafael Herbas e Iván Medina. Estos últimos, responsables de mejorar los tiempos de la China, como también es apodada.

A nivel internacional admira al estadounidense Michael Phelps, el deportista con más medallas olímpicas (28), y al francés Léon Marchand, quien brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024 con cuatro medallas de oro y cuatro récords mundiales.

“He seguido la carreras de mis profesores y de los mejores y sueño con llegar a unos Juegos Olímpicos. Quisiera estudiar en una universidad que me den beca por el deporte para seguir entrenando y no bajar mi rendimiento”, agrega la nadadora quien ya ha obtenido medallas en competiciones en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia.

Arantxa se encuentra en Bolivia representando a Ecuador en la Copa Pacífico en las categorías sub-14 y sub-15. A su regreso, tendrá la vista puesta en los Juegos Sudamericanos Escolares de Colombia, que se celebrarán del 2 al 9 de diciembre. Un día después, el 10 de diciembre, la joven nadadora espera cerrar el año con broche de oro en el campeonato interclubes Diana Quintana Noboa.

