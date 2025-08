Antonio Valencia sobre Moisés Caicedo: “Me hizo soñar con un Mundial para Ecuador”

En Santo Domingo de los Tsáchilas, Moisés Caicedo encendió una chispa que recorrió el país entero. El mediocampista del Chelsea, con la fe intacta y la mirada en alto, soltó una frase que hizo vibrar a todo Ecuador: "Si Dios quiere, ganaremos el Mundial 2026".

Una oración cargada de ilusión, que se transformó en eco nacional. Pero hubo un corazón que no solo se emocionó, sino que soñó como un niño: el de Antonio Valencia.

El excapitán de la Selección y leyenda del Manchester United no pudo ocultar lo que sintió. "Se me puso la piel de gallina. Yo decía, ¿por qué no puedo ser compañero de Moisés ahora mismo? No solo uno diciendo que podemos ganar un Mundial, sino que seamos dos, y luego cinco, y después veinticinco...".

Antonio Valencia ilusionado con lo que dijo Moisés Caicedo

Valencia espera que los demás jugadores se contagien

Valencia no hablaba como exjugador. Hablaba como padre, como hincha, como un ecuatoriano más que se ve reflejado en la nueva generación. "Moisés lo dijo convencido, y eso es lo que más me gustó. Él sabe qué clase de Selección tiene, y los demás deben convencerse también. Hay que soñar, hay que creer".

Ecuador ya tiene su cupo para el Mundial 2026. Y aunque aún faltan partidos, nombres y caminos, ya hay algo que abunda: esperanza. Porque cuando Caicedo sueña en voz alta y Valencia se une con el corazón en la mano, algo se mueve en el alma tricolor.

"Imagínate las calles de Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja… celebrando un Mundial ganado. Sería increíble. Y sí, podemos. Porque ahora ya no es solo Moisés. Somos todos".

Y como dijo Antonio: "Tenemos que soñar. Si se puede".

