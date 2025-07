Felipe Caicedo rompe el silencio tras derrota de Barcelona SC: ¿adiós definitivo?

Hay derrotas que pesan como piedras y silencian hasta al más gritón. Pero los grandes se distinguen porque no se esconden. Y Felipe Caicedo, ese que volvió en 2025 con el alma amarilla tatuada, fue el primero en dar la cara tras la caída.

Barcelona SC perdió 1-0 ante Liga de Quito en el estadio Monumental y el lamento volvió a recorrer las gradas de una hinchada que sueña, exige y también sufre. Pero esta vez no hubo excusas ni mensajes vacíos. Felipao habló con el corazón y sin guiones preparados:

Felipe Caicedo regala su camiseta en la Sur Oscura. Freddy Rodríguez

Sebastián Beccacece elogia a Enner Valencia: ¿Qué dijo sobre el goleador de la Tri? Leer más

“Estimada comunidad barcelonista: En nombre de todos quiero pedir disculpas por el resultado de ayer. Somos conscientes que tenemos que trabajar más duro para revertir esta situación. Sigo creyendo que con este grupo podemos dar una gran alegría al final de la temporada. Vamos juntos todos por nuestro querido Barcelona S.C.”

No fue un comunicado oficial ni un tuit de CM. Fue la voz de un hombre que siente el escudo como parte del pecho. Felipe ha sido autocrítico, frontal, sereno. No vino a cobrar, vino a aportar; no vino a vender humo, vino a poner el alma.

Salió al frente con una disculpa y con una promesa: que todavía hay tiempo para la alegría. Y viniendo de alguien que lo ha vivido todo en el fútbol, esa promesa pesa más que mil discursos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!