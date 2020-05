Antonio Valencia: "Una persona como este señor Egas no puede ser presidente de la Federación"

Una conversación por Instagram Live entre Antonio Valencia, lateral de Liga de Quito, y Jefferson Montero, atacante del Birmingham City de Inglaterra, reflejó el pensamiento del Toño referente a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Te digo la verdad, lo que se hace en la tierra aquí mismo se paga. Este individuo (Egas), lo que nos hizo después de la Copa América a jugadores que han hecho mucho por el país, terrible", expresó Valencia de quien fue removido de la presidencia por el directorio de la FEF, pese a que la FIFA aún no da su dictamen sobre el caso.

Egas en su momento expresó su enojo por una reunión entre un grupo de jugadores en el hotel de concentración tricolor durante la última Copa América. Esto se conoce como el caso del 'Piso 17', en el que seis seleccionados ingirieron bebidas alcohólicas luego de la eliminación del torneo ante Japón.

.@anto_v25 “Este tipo se merece esto por mala persona. Su propia gente lo está sacando.

Una persona como este señor Egas no puede ser presidente de la Federación, no tiene conexión con los jugadores, él piensa que está mandando en una finca” . pic.twitter.com/vo0mFL1EwS — Mauricio Ortega (@Maurov_87) May 10, 2020

"El tipo lo hizo porque él quería sacar a Bolillo y no sabía cómo hacerlo, por no poderle pagar. Él no fue el que trajo a Bolillo, fue el ex directivo. A él no le gustaba", agregó Toño en la charla con Montero.

"Por qué voy a pedir disculpas por reunirme en una habitación con mis compañeros. Egas lo hizo de mala fe, mala persona. Mira lo que es Dios, que es grande y poderoso, por eso le pasa eso: su propia gente lo quiso sacar", fue otras de las frases del lateral azucena sobre la situación actual del directivo.

"Una persona como este señor Egas no puede ser presidente de la federación, no tiene conexión con los jugadores, él piensa que está mandando en una finca”, prosiguió Valencia en el diálogo vía digital con Montero.

Finalmente, evidenció molestia. "Yo me reuní con algunos compañeros que no toman ni una cerveza. Siempre nos hemos reunido, antes hasta con directivos. Este tipo lo hizo con ganas de dañar la imagen", expresó el exjugador del Manchester United.