Antonio Valencia, un legado lleno de gloria

Antonio Valencia se va del fútbol profesional. No quiere, pero un problema en su rodilla le obliga a cerrar una carrera tan exitosa, que sin duda lo ubica entre los mejores jugadores de la historia del país.

Su adiós está lejos de cómo lo imaginó: siendo campeón con la camiseta de El Nacional, el equipo que siempre amó. Tampoco lo hizo como campeón en el fútbol mexicano, como fue su objetivo al fichar por el Querétaro.

Pero, sí se fue dejando un legado tan grande como la lista de trofeos que quedaron en cada uno de los equipos que defendió. Sobre todo, en el Manchester United, donde fue capitán y llegó a la gloria europea.

Antonio Valencia anunció su retiro en México, cobijado por un Querétaro que siempre le dio muestras de afecto, muy distinto a lo que vivió en el Ecuador cuando defendió a Liga de Quito.

Y, a lo mejor, por eso estuvo con los sentimientos al límite, cada vez pausando sus intervenciones para beber un poco de agua o para respirar más profundo y así no quebrarse. Aunque no siempre funcionó porque lloró. Lo hizo varias veces, sobre todo, cuando le presentaron un video con los saludos de personas importantes en su carrera.

El primero en participar en ese homenaje fue Sir Alex Ferguson, el entrenador que lo llevó al Manchester United. “Quiero desearte lo mejor. Tengo que decir que tu paso en el Manchester United siempre lo recordaré. Fuiste un profesional sobresaliente, un jugador muy profesional. Fue un privilegio tenerte en mi equipo”, fue parte de su saludo.

También intervinieron: David de Gea, Juan Mata, Nani, Marcos Senna, Fabio, Wilson Palacios, Jefferson Montero, Felipe Caicedo, Álex Aguinaga, Luis Fernando Suárez y Hernán Darío Gómez. Además de sus familiares más cercanos. Todos con mensajes tan conmovedores que Valencia necesitó de unos minutos para recuperar el aliento y continuar con su conferencia.

Y allí, ya abierto su lado sentimental, Toño ofreció una disculpa algo inesperada. “Ofrezco disculpas si alguna vez les fallé”, dijo señalando sobre todo a su paso por la selección nacional.

“Siempre quise dar lo mejor. No me importaba viajar 16 horas, entrenar dos días y jugar. A veces se perdía y aparecían comentarios muy negativos, por eso digo que si ofendí a alguien, ofrezco disculpas”.

Valencia sigue sin entender las razones para tanto rechazo cuando jugó en el Ecuador, pero prefirió dejarlo así. Se enfocó en lo bueno, en las clasificaciones mundialistas y en los amigos que hizo en todos estos años. También, en los momentos felices compartidos con la hinchada. “Espero que estén orgullosos por el trabajo que hice. Di lo mejor”.

Valencia se va del fútbol a pesar de que la directiva del Querétaro le ofreció un año más de contrato. Él no aceptó porque, como dijo, no se sentía bien entrenando a un 40 %, mientras sus compañeros daban el 100 %. Su rodilla ya no soportaba un año más.

Deja las canchas sin planificar un futuro profesional. No tiene idea de qué hará en lo laboral, la única certeza es que volverá al Ecuador para refugiarse en su familia.

EL MÉDICO SE LO RECOMENDÓ

Hugo Soriano Ramírez, médico del Querétaro, informó que Antonio Valencia tiene un desgaste articular severo de rodilla. Esto, explicó, limitaba mucho su grado de movilidad y le generaba un dolor intenso.

“Desafortunadamente los tratamientos conservadores ya no tienen efecto positivo y los tratamientos quirúrgicos no presentan garantía para que siga en la práctica profesional deportiva”, indicó.

Sixto Curipoma, quien solía tratarlo en el país, contó que hace dos semanas habló con Valencia y le dijo que “no avanzaba más”.

ALGUNOS MENSAJES:

Hernán Darío Gómez: Dejas de vestir de corto, pero seguirás en la vida dando ejemplo y enseñando a los demás. Te deseo lo mejor del mundo.

Jose Mourinho: Antonio, un placer trabajar contigo y te deseo todo lo mejor. Has sido campeón y solo tengo buenos recuerdos de mi capitán.

Patricio Maldonado: Antonio tenía una lesión crónica en la rodilla. Es un ejemplo de deportista. En su trabajo era el primero en llegar, el último en salir.