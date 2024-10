Antonio Valencia: “Ecuador puede pararse de igual a igual a Uruguay”

Desde el complejo de su equipo, el AV25, el exfutbolista ecuatoriano y ahora dirigente Antonio Valencia analizó para EXPRESO el partido que la Tri disputará este martes 15 de octubre ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.

Uruguay vs Ecuador: Charrúas llegan heridos, pero recuperando jugadores Leer más

Positivo, aunque no confiado, Toño cree que el trabajo que está realizando el argentino Sebastián Beccacece va por buen camino, sobre todo porque tiene a una generación de jugadores que, para él, es una de las mejores defensas de la región; eso sin contar que cuenta con un decisivo Moisés Caicedo, de quien se declaró abiertamente fanático.

La experiencia que le da a Valencia haber militado por varias décadas en la selección nacional y en el Manchester United, no le permiten que deje fuera temas profundos en la Tri como la falta de recambio en la delantera, la exclusión de Alexander Domínguez, la presencia de un joven Kendry Páez y el papel de la prensa en el equipo.

¿Cómo ve a la Tri, ahora con Beccacece?

Hay que ser muy realistas, él tiene poco tiempo para entrenar; son prácticamente dos o tres días previo al partido, aún así me parece que Ecuador está para salir a jugar en cualquier estadio porque tiene una bonita generación, con jugadores que están pasando un buen nivel en sus equipos, entonces espero que vaya creciendo poco a poco; con esa idea del técnico de salir a atacar, encarar siempre.

¿De visita, ante Uruguay, ve opciones?

Es duro, pero Ecuador creo que puede pararse de igual a igual. Jugar allá siempre va a ser duro, por lo que ellos representan en cuanto a historia, por su gente; es un país muy futbolero. Nosotros hoy en día tenemos una defensa muy buena, para mí, actualmente, una de las mejores de Sudamérica, entonces creo que vamos a ver un partido muy interesante.

¿Qué recuerda usted de estos partidos?

Yo solo recuerdo concentración y mucho nerviosismo cuando se venían esta clase de partidos. A mí me gustaba sentir esos nervios, porque ahí sabía que estaba bien. Me acostaba a descansar, pero no dormía, porque solo estaba pensando en eso; qué centros iba a poner, cómo iba a marcar, a atacar; le daba mil vueltas, solo ahí sentía que me iba a ir mejor.

Antonio Valencia jugó con la Tri 99 partidos en 4 Eliminatorias diferentes. Archivo

¿Ante los charrúas hace falta un poco más de carácter?

Sí, yo creo que poco a poco se va forjando esa personalidad del jugador. Nos cuesta eso a veces, pero Moisés sí le mete. Yo creo que con el roce internacional que están teniendo los jugadores eso se va a ir dando. A veces hablan de los exseleccionados, que antes era una fiesta, que no se hacía nada, pero teníamos eso y hay que tener un poco de respeto por esa gente que se ha puesto la camiseta de la selección.

¿Le gusta el juego de Moisés Caicedo?

Sí. Me gusta no solo verlo jugar, sino también cómo lleva su vida familiar, cómo es él. Me encantan sus partidos, que va con todo, juega, mete corazón, ojalá que en el camino no se desanime por tantas cosas que pasan, que siga con ese ánimo, esa garra que él tiene.

Kendry Páez: Chelsea enviaría a la joya a un desconocido club de Francia Leer más

¿Ha podido hablar con él, darle algún consejo?

Tuve la oportunidad en Manchester, el año pasado, cuando jugaron contra el Chelsea. Lo saludé, lo felicité por todo lo que está haciendo; le dije que no le pare bola a la prensa, a los comentarios, siempre habrá positivos, otros negativos, pero que siga luchando por sus sueños.

¿No hacer caso a la prensa le sirvió a usted?

Sí, yo nunca les hice caso. A mí me querían comentar cosas de lo que decían, y yo no escuchaba. Si alguien quería estar en mi casa, cero comentarios negativos. Nunca les puse atención, porque a mí me dieron muchos consejos. Recuerdo que una vez Iván Hurtado, después de que jugué un partidazo ante Colombia, en un amistoso, me dijo que la prensa así como te sube, también te va a bajar. Eso se me quedó en la cabeza. Pero igual la prensa es importante que esté, sino sería aburrido. Es chévere que estén haciendo notas a los jugadores, es su trabajo y la gente lo valora un montón.

¿Cómo ve el futuro de la Tri en la delantera?

Ecuador, cuando llegue el momento en que Enner se lo note un poco cansado, tiene que tener un recambio. Campana viene bien, motivado, y hay un par de nombres más por ahí. Pero nos hace falta un jugador ecuatoriano que se acostumbre a marcar, ojalá en Europa. Necesitamos alguien que anote constantemente, no puede ser que haga un gol y luego tenga que pasar un mes sin marcar. Campana lo veo motivado, con esa experiencia junto a Messi y Suárez... ojalá lo pueda poner en práctica en la selección.

Pero no salen delanteros del país. ¿Qué opina de eso?

Es que no se quedan entrenando, es así. Piensan que porque ya juegan un partido y marcan un gol, van a poder anotar en todos los partidos, y no hablo solamente de los delanteros; el marcador no se queda tirando centros, el ‘cinco’´ no se queda practicando cambios de frente. Entonces creen que solo con las virtudes que tienen, ya está. Pero no, el jugador debe seguir entrenando más. El uruguayo, el argentino, lo hace, y creo que acá eso también nos hace falta.

Siga leyendo: (Clásico del Astillero: Emelec inicia la semana con la mente en Barcelona)

¿Y por qué ahora se venden más jugadores?

Eso tenemos que agradecerles a Ulises de La Cruz, Edison Méndez, Álex Aguinaga, quienes fueron los primeros y dejaron las puertas abiertas para que ahora las nuevas generaciones lleguen más rápido. Hoy vemos chicos en la Premier, en Alemania y eso es bueno, pero no hay que descuidar las canteras, hay que seguir invirtiendo. Independiente lo está haciendo muy bien y esperemos que otros clubes lo puedan hacer.

¿A propósito, qué decir de Kendry Páez?

Yo creo que él es ya suficientemente grandecito. Yo estoy más que seguro que el entrenador y los jugadores más grandes hablan con él; es un chico inteligente. Lo saludé una vez, cruzamos un par de palabras, me pareció un buen muchacho; estoy seguro que se va a controlar. Igual está en plena juventud y, claro, al ser una persona pública, lo miran como problemas muy grandes, pero yo no lo veo así, me parece que son temas de conversarlos y pueden mejorar.

¿Cómo ve la salida de Domínguez de la Tri?

Es alguien que ha jugado más de ochenta partidos con la selección, si no me equivoco, y no recibir ni una carta de agradecimiento es lamentable... ¿qué jugador se ha ido del equipo y le han dado al menos un papel que diga “gracias”?. Es triste cómo se han ido jugadores tan importantes, pero bueno, bienvenidos a Ecuador. Esperemos que eso cambie a futuro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE!