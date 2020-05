Antonio Cordón: "La imagen de Jordi se ha visto afectada a nivel internacional"

La disputa en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya no es ajena para la terna española, que no está conforme con la forma en la que se han manejado y, a través de Antonio Cordón, el director deportivo del ente, señaló que la imagen del Jordi Cruyff ha sido golpeada.

"(Jordi Cruyff) está un poco afectado. Estaba muy ilusionado como he comentado antes, vino con gran ilusión dejando de lado otro tipo de ofertas, pero está un poco afectado porque su imagen a nivel internacional. Muchas portadas de periódicos, de Twitter y demás a nivel internacional, el que figura en la FEF es él en portada hablando de que hay problemas en la FEF por su contrato y el mío, como si hubiéramos hecho algo extraño", explicó el español en una entrevista con FM 88 Radioactiva.

Roberto Bonafont: "Jordi Cruyff es un turista deportivo" Leer más

Además Cordón explicó que se ha violentado con el trato de confidencialidad que tenía el contrato. "Esa imagen no nos ha gustado, al igual que no nos ha gustado que en los diferentes lugares que he estado nadie ha desvelado (valores) porque hay un contrato que no se pueden develar cantidades. Estamos tristes por esto, porque además está en el contrato puesto. Nuestra imagen, sobre todo la de Jordi, se ha visto afectada a nivel internacional", agregó el ex Villarreal.

🎥⚽️🇪🇨 “Nuestra imagen y sobre todo la de Jordi se ha visto afectada a nivel internacional”: Antonio Cordón reveló en @fm88radioactiva que @JordiCruyff se ha visto afectado por la situación de la @FEFecuador. pic.twitter.com/nsY01ltNKR — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) May 9, 2020

Explicó que su deseo es empezar a trabajar en lo deportivo, que fue para lo que se lo contrato, y que el problema entre dirigentes deberá ser solucionado por los órganos pertinentes. "Yo quiero centrarme en la parte deportiva, si no puedo cambiar el clima para que me voy a preocupar de que haga sol o llueva. Los acontecimientos llegarán y como he dicho yo vine por unas personas y un proyecto y quiero que se cumplan el deseo de esas personas, esa es mi máxima ilusión. Luego hay cosas que no puedo interceder. Vine por lo deportivo que para eso me contrataron no otro tipo de temas", sostuvo el directivo español.

Por último contempla que la pelota empieza a rodar para que su trabajo pueda notarse. "Yo lo único que quiere es dedicarme al deporte, yo he venido aquí para un suceso deportivo y que nos dejen trabajar. Que el balón empiece a rodar y que nos dejemos de hablar de cosas que no tiene sentido que no nos van a llevar a nada y el que va a poner a cada uno en su sitio es el balón. Estamos por las ramas creando opiniones negativas sobre las personas y proyectos, pero me quiero enfocar en el deporte y hacer una federación de alto nivel en Sudamérica, que presumamos de nuestros jugadores y equipos", finalizó.